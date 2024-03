Même si « le français a toujours sa place sur le marché du travail québécois », l’OQLF a noté que « les travailleuses et travailleurs du Québec l’accompagnent de plus en plus de l’anglais dans le cadre de leurs fonctions ».

(Montréal) La proportion de Québécois qui utilisent uniquement le français au travail est en baisse dans la province, alors que de plus en plus de travailleurs doivent incorporer l’anglais à leur quotidien, selon les plus récentes données de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Mathieu Paquette La Presse Canadienne

Dans l’édition 2023 de son rapport sur la Langue de travail au Québec, publiée jeudi, l’OQLF a révélé que 66 % des travailleurs adultes utilisent le français au moins 90 % du temps dans le cadre de leur emploi, soit une proportion similaire à celles de ses études de 2016 (67 %) et de 2010 (66 %).

Toutefois, même si « le français a toujours sa place sur le marché du travail québécois », l’OQLF a noté que « les travailleuses et travailleurs du Québec l’accompagnent de plus en plus de l’anglais dans le cadre de leurs fonctions ».

Cela fait en sorte que la proportion de Québécois qui utilisent exclusivement le français au travail est passée de 39,5 % en 2016 à 32,2 % en 2023.

« Cela démontre qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour que le français reprenne la place qui lui revient. Travailler en français, c’est un droit inscrit dans la Charte de la langue française », a réagi le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, par écrit.

Chez les 18 à 34 ans, seuls 22,3 % des travailleurs utilisent exclusivement le français dans le cadre de leur emploi, ce qui confirme que « les travailleuses et travailleurs plus jeunes utilisent moins le français au travail que les plus âgés », a souligné l’OQLF dans son rapport.

« Plus largement, 58,2 % des travailleuses et travailleurs de 18 à 34 ans travaillent en français au moins 90 % du temps, alors que c’est le cas pour plus des deux tiers (68,9 %) des personnes de 45 à 54 ans et pour 70,5 % de celles de 55 ans et plus », a précisé l’OQLF.

Lorsque les répondants à l’étude de l’OQLF ont été questionnés sur les raisons qui les poussent à utiliser une autre langue que le français au travail, 30,6 % ont répondu qu’ils doivent le faire principalement pour servir une clientèle, communiquer avec des personnes ou consulter des documents de l’extérieur du Québec, tandis que 29,3 % d’entre eux ont dit devoir le faire pour servir une clientèle québécoise parlant une autre langue.

Dans sa déclaration écrite, le ministre Roberge s’est par ailleurs réjoui de voir que la proportion de personnes anglophones qui travaillent exclusivement ou généralement en français est en hausse depuis 2010, alors que celle-ci est passée de 8,2 % en 2010 à 13,7 % en 2023.

« C’est une avancée qui a été possible grâce à la loi 96, mais nous sommes conscients qu’on doit en faire plus », a-t-il reconnu.