Tous les vendredis, un décideur se dévoile dans notre section. Cette semaine, Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur de KPMG au Québec, répond à nos questions.

Comment vous débranchez-vous ?

J’ai plusieurs façons de décrocher. D’abord en suivant mes trois enfants dans leurs activités sportives et en réalisant des travaux manuels extérieurs. Je ne fais pas que sarcler le jardin, je fais de vrais travaux. Je peux même vous dire que je prends un grand plaisir à utiliser ma mini-excavatrice.

Quels livre ou film avez-vous l’habitude de recommander à quelqu’un ?

Regarde, j’en ai une vingtaine (en montrant une pile de bouquins sur son bureau), ça s’appelle The Practice. C’est un livre qui explique comment on peut maximiser l’effort des différents membres d’une équipe, enraciner des idées sur des concepts assez simples. C’est un format facile à lire même pour ceux qui n’ont pas l’habitude de la lecture. C’est un livre de réflexion qui nous rappelle qu’il faut plus faire confiance au processus qu’aux résultats.

Quel conseil êtes-vous heureux d’avoir ignoré durant votre carrière ?

De ne pas écouter les gens qui disaient qu’il fallait suivre sa passion. Si j’avais suivi ma passion, ça aurait limité mon impact parce que je ne pense pas que j’aurais joué dans la Ligue nationale. J’ai suivi beaucoup plus mon talent que ma passion et ça m’a bien servi.

Êtes-vous plus bureau ou plus maison dans le contexte de télétravail que l’on vit maintenant ?

Je vous répondrais je suis plus client, j’aime bien rencontrer mes clients dans leur environnement. Mais je suis quelqu’un de bureau, je suis curieux et il n’y a rien comme rencontrer des collègues pour voir plus clair dans une situation. Échanger permet de recentrer.

Qu’est-ce que vous faites pour remercier ou féliciter quelqu’un ?

Ça, c’est intéressant. J’aime souligner les succès et les réussites de nos équipes de façon spontanée. Lorsqu’on vient de réaliser un bon coup, on a un chariot d’or avec du champagne qu’on envoie à l’étage et les gens se réunissent pour célébrer le succès, c’est spontané. On met le travail sur pause de façon non planifiée.

Quelle activité physique faites-vous pour décrocher ?

On en a parlé un peu plus tôt, je pratique plusieurs sports. Je suis un joueur de hockey et je joue deux fois par semaine. Je m’entraîne régulièrement, je joue au tennis, au golf et je fais du ski. Je n’attendrai pas la retraite pour faire ces activités, la vie est un continuum, j’essaie de garder mon niveau d’énergie élevé.

Quelle a été votre plus belle erreur ?

Je pense que c’est correct de faire des erreurs, on fait tous des erreurs et j’ai fait des erreurs. Mais si vous me demandez quelle a été ma plus belle erreur, je vais répondre que c’est celle que je n’ai pas faite.

Avez-vous ou avez-vous eu un ou des mentors ?

J’ai eu plusieurs mentors et j’en ai encore. C’est une des choses les plus importantes pour moi. Je pense que ça prend plusieurs mentors avec des profils et des personnalités différents que l’on peut consulter de façon simultanée ou successive selon les périodes de la vie. J’en ai encore que je vois régulièrement et ce ne sont pas juste des gens que je consulte pour des raisons professionnelles. J’ai des mentors qui touchent tous les aspects de la vie, des gens qui sont capables de te faire réfléchir différemment pour prendre les meilleures décisions. Et je veux moi aussi redonner, j’ai commencé d’ailleurs, je n’attends pas la retraite pour ça.

Un bon patron, c’est quelqu’un qui…

C’est quelqu’un qui est authentique et qui est capable d’élever les gens autour de lui. Si votre patron ne vous élève pas, c’est le temps de passer à autre chose. C’est important d’amener les gens à leur plein potentiel sur différents plans de leur vie, pas seulement professionnelle.

La retraite idéale ?

Le concept de retraite, c’est un peu dépassé. Je n’ai pas ça dans ma vie, je n’ai aucune intention de réduire mon engagement. Oui, j’ai des vues sur l’importance d’avoir une vie active, d’être capable de redonner. Mais le concept de retraite date de la Seconde Guerre mondiale, ça ne m’excite pas. Moi, je veux continuer d’être actif, je suis impliqué dans beaucoup de causes, je n’attends pas la retraite pour ça. Je n’aime pas le mot retraite.