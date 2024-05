Malgré les bouleversements causés par la lutte de pouvoir chez Gildan à la suite du changement soudain de PDG en décembre, la performance financière de début d’exercice du fabricant montréalais de vêtements s’avère supérieure aux attentes des marchés.

Le profit ajusté pour les trois premiers mois de l’année montre une progression de 31 % sur un an, à 59 cents US par action, alors que les analystes anticipaient 51 cents US par action.

Même s’ils affichent un recul de 1 % sur un an, les revenus de 696 millions US récoltés pendant les mois de janvier, février et mars sont plus élevés que les 693 millions US attendus par les experts.

La direction confirme ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2024, à savoir notamment une hausse comprise entre 13,5 % et 19,5 % sur un an du bénéfice par action ajusté, et une stabilité ou une hausse dans le bas d’une fourchette à un seul chiffre de la croissance des revenus.

« Nos résultats démontrent la résilience de l’entreprise », a commenté le nouveau PDG, Vince Tyra, durant une conférence téléphonique organisée après la fermeture des marchés mercredi.

Vince Tyra est devenu PDG l’hiver dernier après le licenciement en décembre de Glenn Chamandy par le conseil d’administration pour des questions de succession et de stratégie.

Cette décision a déclenché une bataille pour le contrôle de l’entreprise. Plusieurs actionnaires institutionnels ont exprimé publiquement leur désaccord et demandé le retour en poste de Glenn Chamandy. La firme d’investissement américaine Browning West est l’actionnaire portant le flambeau pour les dissidents.

En prévision de l’assemblée des actionnaires du 28 mai, Browning West a déposé, mercredi, sa circulaire de sollicitation de procurations, deux jours après un dépôt similaire par Gildan.

Dans une lettre accompagnant sa circulaire, Browning West se dit « fermement convaincu qu’une reconstitution complète du conseil d’administration est absolument nécessaire ».

Cet actionnaire précise qu’un vote en faveur de tous ses candidats aux postes d’administrateur garantira la réintégration de Glenn Chamandy comme PDG.

Browning West prévient que les bouleversements pourraient s’accentuer, car « plusieurs membres de la haute direction ayant vendu un grand nombre d’actions lorsque Vince Tyra a été nommé quitteront probablement leur poste si Glenn Chamandy ne réintègre pas immédiatement ses fonctions ».

Browning West affirme aussi s’inquiéter du manque de liens de Vince Tyra avec le Québec. « Selon des rapports publics, il n’avait initialement pas l’intention d’emménager à Montréal, lieu du siège social de Gildan, mais avait plutôt l’intention de gérer les vastes opérations mondiales de Gildan depuis sa ville natale, Louisville, au Kentucky, malgré que Gildan n’y a aucune présence. »

Le fait que le conseil de Gildan a annoncé la semaine dernière qu’aucune autre mise à jour ne serait publiée sur le processus de vente en cours d’ici la tenue de l’assemblée inquiète aussi Browning West. « Le long délai pour fournir une mise à jour indique que le processus de vente aurait probablement échoué. »

Gildan a révélé en mars être en pourparlers avec des acquéreurs potentiels.

Browning West craint que le processus de vente ait mis en péril les perspectives à long terme de Gildan. Le processus de vente a détourné l’attention des membres de la direction, selon Browning West, ce qui a « probablement suscité des inquiétudes chez les clients et possiblement fait en sorte que des renseignements sensibles soient communiqués à des concurrents et à des clients qui pourraient avoir été des acheteurs potentiels ».