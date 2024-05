Protégez-Vous devient bimestriel

Le magazine Protégez-Vous n’a pu se protéger plus longtemps contre la crise qui secoue les médias. Le mensuel québécois de consommation, qui a célébré son 50e anniversaire l’automne dernier, a annoncé dans son plus récent numéro qu’il ne paraîtrait plus que six fois par année.