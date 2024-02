(Paris) Le jeu vidéo Palworld, surnommé « Pokémon with Guns » (« Pokémon avec des pistolets ») par le public, a dépassé les 25 millions de joueurs en un mois, a annoncé PocketPair, le studio japonais derrière sa création, jeudi.

Agence France-Presse

Ce jeu de survie et de combat s’était déjà vendu à plus de 5 millions d’exemplaires en seulement trois jours après sa sortie en accès anticipé le 19 janvier sur la plateforme de jeux en ligne Steam et sur les consoles Xbox.

Un mois plus tard, il figure toujours dans le top 5 des jeux auxquels on joue le plus sur Steam, réunissant plusieurs centaines de milliers de joueurs simultanément.

Dans le détail, le studio a annoncé que le Palworld s’était vendu à 15 millions d’exemplaires sur PC et avait réuni plus de 10 millions de joueurs sur les consoles de Microsoft, où il est disponible dans le service d’abonnement Xbox Game Pass.

À titre de comparaison, le jeu se déroulant dans le monde d’Harry Potter Hogwarts Legacy, l’un des meilleurs vendeurs de 2023, s’est vendu à environ 22 millions d’exemplaires sur toute l’année, selon Warner Bros.

Sorti le 12 mai, le dernier opus de la très populaire saga Zelda, Tears of the Kingdom, s’est lui écoulé à un peu plus de 20 millions d’exemplaires en 2023, selon Nintendo.

Palworld mêle des avatars de joueurs maniant des armes à des monstres qui ressemblent beaucoup à ceux du jeu Pokémon de Nintendo, au point que la société Pokémon a annoncé le 25 janvier qu’elle allait « enquêter » sur un possible détournement de ses personnages, sans autorisation, par le studio Pocketpair.