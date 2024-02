Dans les documents disponibles sur le site de la SEC, l’entreprise américaine fondée en août 2005 précise avoir 267,5 millions d’utilisateurs uniques par semaine et avoir reçu plus de 500 millions de visites en décembre 2023.

PHOTO AMY LOMBARD, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(New York) Le réseau social Reddit a déposé jeudi auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC) son projet de cotation sous l’étiquette « RDDT » à la Bourse de New York, à une date non déterminée à ce stade.

Agence France-Presse

Dans les documents disponibles sur le site de la SEC, l’entreprise américaine fondée en août 2005 précise avoir 267,5 millions d’utilisateurs uniques par semaine et avoir reçu plus de 500 millions de visites en décembre 2023.

« Nous entrons en Bourse pour faire progresser notre mission, pour devenir une entreprise plus forte et pour fournir des avantages probants à notre environnement », a-t-elle relevé, précisant réserver autour de 1,3 million d’actions ordinaires pour financer des programmes permettant à ses utilisateurs de « concrétiser leurs idées ».

« Être coté nous permet de lever des capitaux et d’offrir une liquidité à nos employés qui ont travaillé sans relâche pour bâtir Reddit », a commenté Steve Huffman, cofondateur de la société, dans une lettre jointe au prospectus déposé auprès de la SEC.

Il souligne que les actions réservées au financement des programmes pour aider les utilisateurs représentaient environ 1 % des actions émises.

« Je n’ai jamais été aussi enthousiaste concernant l’avenir de Reddit que je le suis aujourd’hui », a-t-il poursuivi, évoquant notamment les opportunités publicitaires et l’intelligence artificielle.

Le groupe précise avoir réalisé un chiffre d’affaires de 666,70 millions de dollars en 2022 et de 804,03 millions en 2023. La perte nette ressortait à 158,55 millions en 2022 et à 90,82 millions un an plus tard.

Il avait annoncé en décembre 2021 avoir déposé un dossier auprès de la SEC, pour une introduction sur le marché à Wall Street. Il disait alors « avoir soumis de manière confidentielle un projet de déclaration d’enregistrement ».

Créé en 2005 par deux étudiants de Virginie (est des États-Unis), la plateforme de discussion a été rachetée en 2006 par Condé Nast (éditeur des magazines Vogue, The New Yorker et Vanity Fair). La société est devenue une filiale indépendante en 2011.

Reddit a montré son influence en janvier 2021, lorsque des armées de boursicoteurs, communiquant sur le réseau, avaient ébranlé Wall Street en misant à contre-courant sur des actions devenues virales comme celles de la chaîne de magasins video GameStop.