(San Francisco) Nvidia a conclu en grande forme une année record, avec 22 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour la période de novembre à janvier et 12,3 milliards de bénéfice net, des résultats largement supérieurs à ses prévisions et aux attentes du marché.

Agence France-Presse

Le géant des puces de l’intelligence artificielle (IA) a surfé sur l’engouement pour l’IA générative pendant l’année écoulée et l’intérêt pour ces composants électroniques ne faiblit pas. Nvidia table sur 24 milliards de chiffre d’affaires pour le trimestre en cours.

En tout, sur l’ensemble de son exercice annuel qui s’est terminé fin janvier, le groupe de Santa Clara (Californie) a réalisé près de 61 milliards de dollars de revenus et a multiplié par six ses profits, à près de 30 milliards, d’après un communiqué de résultats publié mercredi.

De quoi impressionner Wall Street : le titre de Nvidia bondissait de plus de 7 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Inconnue du grand public il y a encore un an, l’entreprise américaine fabrique des cartes graphiques, des processeurs initialement conçus pour les besoins des jeux vidéo.

Ils sont devenus indispensables aux développeurs de modèles d’intelligence artificielle générative (OpenAI, Meta, Google…), car ils offrent la puissance de calcul nécessaire à la gestion de quantités massives de données.

Les cartes graphiques de Nvidia alimentent les serveurs dans les centres de traitement de données, secteur devenu le principal client du groupe, avec un chiffre d’affaires trimestriel qui a quadruplé en un an à 18,4 milliards de dollars.

« La nouvelle génération de l’informatique et l’IA générative sont à un tournant. La demande explose dans le monde entier, de la part des entreprises, des industries et des nations », a déclaré Jensen Huang, fondateur et patron de Nvidia, cité dans le communiqué.