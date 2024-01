Cette semaine marque le retour de nos élus québécois à l’Assemblée nationale et il est évident que le gouvernement aura fort à faire pour juguler les nombreux défis sociaux et économiques auxquels nous faisons face. Devant cette tâche qui demandera audace et courage, nous souhaitons faire ici œuvre utile et présenter clairement les attentes des milieux économiques des régions du Québec.

Charles milliard PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et 55 autres dirigeants de chambres de commerce régionales*

Sans surprise, la pénurie de logements et la rareté de la main-d’œuvre seront les deux enjeux cardinaux auxquels le gouvernement devra s’attaquer de front rapidement, s’il souhaite renverser les tendances alarmantes qui se sont profilées dans les dernières années.

PHOTO FOURNIE PAR LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Faisons le périlleux exercice de mettre ces deux enjeux de côté pour mettre en lumière les autres dossiers qui préoccupent la base d’affaires au Québec. En tant que réseau de chambres de commerce présent sur le terrain et en vertu de nos tournées permanentes aux quatre coins du Québec, nous croyons qu’il est impératif que les thématiques suivantes se retrouvent à l’ordre du jour lors de la rentrée parlementaire :

aménagement du territoire ;

repreneuriat ;

stratégie en énergie ;

approbation des zones d’innovation ;

industrie forestière ;

transport aérien régional ;

crise des médias régionaux.

Le gouvernement doit avoir les régions dans sa ligne de mire. Que ce soit en faisant des gestes concrets pour revitaliser nos centres-villes et nos cœurs de villages, par l'entremise entre autres de sa nouvelle Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, ou par la promotion de l’achat local ou le soutien à la relève entrepreneuriale, nos régions ont plus que jamais besoin de son soutien.

De plus, les pressions inflationnistes créent une pression sans pareille sur nos PME, alors qu’elles doivent conjuguer avec une hausse significative des taux d’intérêt et de leurs coûts de production dans plusieurs secteurs d’activité. Garder vive la fibre entrepreneuriale au Québec par des mesures favorisant l’émergence de nouveaux projets doit devenir une saine obsession pour nos décideurs.

Le gouvernement a l’occasion de démontrer son sérieux en la matière en ajustant une mesure qui aiderait à favoriser le repreneuriat au Québec. Par exemple, en retirant l’exigence d’un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote, car cette règle est un irritant pour beaucoup de cédants et de repreneurs familiaux qui ne sont pas toujours prêts financièrement à procéder d’un seul coup à un transfert aussi important des actifs.

Au chapitre de l’énergie, la question des particularités régionales prend ici tout son sens. Chacune de nos régions fait face au double défi de la fin des surplus d’électricité et des besoins accrus générés par le développement économique et la décarbonation de l’économie à sa façon. Le nouveau plan d’action ambitieux d’Hydro-Québec a été bien accueilli, mais c’est aussi pourquoi les chambres de commerce suivront de près la modernisation des lois énergétiques, dont celle de la Régie de l’énergie, annoncée par le ministre Pierre Fitzgibbon. L’encadrement doit être plus souple, plus efficace et plus aligné sur l’objectif de décarbonation.

Nous sommes des alliés du concept de zones d’innovation depuis le début. Il serait par contre intéressant d’accélérer l’instauration de nouvelles zones d’innovation, notamment sur la Rive-Sud de Montréal en aérospatiale, ou encore dans le secteur agroalimentaire à Saint-Hyacinthe, dans le secteur minier à Rouyn-Noranda ou encore pour la Zone bleue du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, pour ne nommer que celles-ci. Les attentes aux quatre coins du Québec sont élevées pour ces projets ambitieux.

Nos régions ressources ont aussi besoin de sentir que leur développement est une priorité sur la colline Parlementaire. Plusieurs d’entre elles ayant été marquées par des incendies de forêt dévastateurs, les consultations sur l’avenir de la forêt québécoise qui auront lieu cet hiver permettront enfin de réévaluer nos méthodes quant à la gestion nationale de cette ressource essentielle au développement économique du Québec.

Les pratiques d’aménagement forestier doivent être révisées dans le but de donner davantage de prévisibilité à l’industrie et, étant donné les particularités propres à chaque région, nous espérons que le gouvernement se penche sur une décentralisation des prises de décisions.

En transport aérien régional, le gouvernement a la responsabilité d’amener plus de flexibilité dans le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) et de mieux faire connaître cette possibilité auprès des différentes communautés, et auprès des Québécois dans nos plus grandes villes, qui souhaiteraient aller visiter nos régions éloignées.

Enfin, pour pouvoir relayer l’état d’avancement de tous ses dossiers et les impacts dans nos régions, nous avons besoin de médias en santé. Alors que plusieurs d’entre eux ont été dans l’obligation de sabrer substantiellement leurs effectifs un peu partout à travers les régions du Québec, nous attendons du gouvernement Legault qu’il redouble d’ardeur pour les épauler. La couverture médiatique des enjeux locaux et, ultimement, notre capacité à les faire parvenir jusqu’aux oreilles de nos élus en dépendent.

Bonne rentrée à nos élus et comptez sur nous pour suivre avec intérêt vos actions et réactions !