(Londres) Plus de 60 chefs d’État et de gouvernement et des centaines de dirigeants d’entreprises se rendront en Suisse la semaine prochaine pour discuter des plus grands défis mondiaux, lors du rassemblement annuel du Forum économique mondial de Davos.

Associated Press

Le organisateurs ont annoncé mardi qu’ils attendaient à la station alpine, du 15 au 19 janvier, des personnalités comme le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, le premier ministre chinois, Li Qiang, le président israélien, Isaac Herzog, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français, Emmanuel Macron, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Les participants auront du pain sur la planche, avec deux guerres majeures – le conflit Israël-Hamas et l’invasion de l’Ukraine par la Russie –, en plus des problèmes comme le changement climatique, les perturbations majeures du commerce en mer Rouge, une économie mondiale faible et une désinformation alimentée par la progression rapide de l’intelligence artificielle, au cours d’une année électorale majeure un peu partout sur la planète.

La confiance dans la paix et la sécurité s’est érodée, avec une coopération mondiale en baisse depuis 2016 et en chute libre depuis 2020, a déclaré le président du forum, Borge Brende, lors d’un point de presse mardi.

« À Davos, nous veillerons à rassembler les bonnes personnes pour voir comment nous pouvons également mettre fin à ce monde très difficile et examiner les opportunités de coopération », a-t-il déclaré.

M. Brende a noté qu’il existait des craintes quant à l’escalade du conflit au Proche-Orient et que les principaux intervenants – notamment les premiers ministres du Qatar, du Liban et de Jordanie, ainsi que le président israélien Herzog – venaient à Davos pour « voir comment éviter une nouvelle détérioration et aussi ce qui est possible ensuite, parce que nous devons aussi apporter quelques lueurs d’espoir ».

Plan de paix ukrainien

M. Zelensky prononcera un discours la semaine prochaine au Forum de Davos, tandis que plus de 70 conseillers à la sécurité nationale du monde entier se réuniront dimanche pour discuter des moyens de faire avancer le plan de paix du président ukrainien, a déclaré M. Brende. Il s’agit de la quatrième réunion de ce groupe, mais les responsables russes n’y ont jamais participé.

Des personnalités majeures, notamment le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, le nouveau président argentin, Javier Milei, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, discuteront de grandes idées lors de centaines de séances publiques et de discours, ou dans d’autres discussions entourant l’évènement.

Il y a aussi des négociations plus secrètes en coulisses dans les hôtels haut de gamme le long de la promenade de Davos, à proximité du centre de conférence qui accueille le forum proprement dit.

On ne sait pas encore dans quelle mesure toutes ces discussions aboutiront à de grandes annonces. L’évènement fastueux du Forum économique mondial a été critiqué pour être un lieu où des personnalités de premier plan parlent de grandes idées, mais ne font que peu de progrès dans la recherche de solutions aux plus grands défis mondiaux.

Le forum a également été critiqué pour avoir accueilli de riches dirigeants qui voyagent parfois à bord d’avions d’affaires générateurs d’émissions de GES.