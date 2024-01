Le grand patron de Jarislowsky Fraser, Maxime Ménard, fait le saut chez Fiera Capital pour diriger les activités canadiennes et celles de gestion privée du gestionnaire d’actifs montréalais fondé par Jean-Guy Desjardins.

La nomination de Maxime Ménard à titre de président et chef de la direction de Fiera Canada et gestion privée mondiale le positionne favorablement comme dauphin désigné de Jean-Guy Desjardins.

« Il faut considérer Maxime comme un candidat sérieux à ma succession », lance Jean-Guy Desjardins en entrevue.

L’entrepreneur financier qui aura 80 ans cet automne semble ainsi avoir trouvé son successeur, ce qui pourrait rassurer certains investisseurs se demandant qui pourrait éventuellement prendre la relève.

Maxime Ménard, 48 ans, était président et chef de la direction de Jarislowsky Fraser depuis 2018. Il travaillait depuis plus de 20 ans pour la firme devenue une filiale de la Banque Scotia depuis son acquisition par cette institution financière il y a six ans.

Maxime Ménard quitte la direction d’une firme dont l’actif sous gestion s’élève à 55 milliards pour aller chez Fiera Capital où l’actif sous gestion est presque trois plus élevé.

Il se joint dès maintenant au comité exécutif de Fiera Capital, où quatre membres de ce comité avaient été identifiés dans le passé comme étant des successeurs potentiels de Jean-Guy Desjardins.

Maxime Ménard et Jean-Guy Desjardins se sont connus il y a deux ans, mais leurs épouses se connaissaient avant cela.

Maxime Ménard et Jean-Guy Desjardins ont appris à se connaître en travaillant sur un projet d’affaires commun.

« J’ai découvert un gars intelligent ayant une personnalité de leader et beaucoup d’entregent. Un gars capable de beaucoup de créativité et d’initiative ayant un côté entrepreneur très fort pour avoir été 20 ans avec Stephen chez Jarislowsky », dit Jean-Guy Desjardins.

Il y a deux dimensions importantes aux responsabilités confiées à Maxime Ménard. Les opérations de Fiera au Canada forment de loin la plus importante partie de l’entreprise avec 115 milliards d’actifs sous gestion et 350 employés. De plus, Jean-Guy Desjardins lui confie l’entière responsabilité des clients en gestion privée.

Maxime Ménard se dit « très excité » à l’idée de pouvoir continuer de véhiculer les valeurs d’un fondateur et de travailler avec Jean-Guy Desjardins, qu’il qualifie de « bâtisseur ».

« Le côté persévérant et résilient d’un entrepreneur me stimule beaucoup », dit-il.

Jean-Guy Desjardins espère que Maxime Ménard pourra apporter de nouvelles occasions d’affaires avec son côté relationnel, un réseau de contacts composé d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de clients en gestion privée.

L’action de Fiera Capital a perdu plus de 30 % de sa valeur en 2023. Malgré le récent rebond de l’action, le rendement du dividende frôle encore la barre des 14 %.

Étant donné la nature des activités, lorsque le marché baisse, la valeur des actifs de Fiera est appelée à baisser, ce qui applique une pression sur la valeur de l’action. Mais il y a plus.

La croissance organique est affectée par une fuite d’actifs depuis le départ du gestionnaire vedette Nadim Rizk, qui a quitté Fiera durant la pandémie pour se lancer à son compte.

Jean-Guy Desjardins est revenu à la tête de Fiera Capital en janvier dernier pour remplacer Jean-Philippe Lemay.

À son retour aux commandes, il s’était entendu avec les autres membres du conseil d’administration pour être en poste pour une durée de trois ans. En théorie, il lui reste donc encore deux années aux commandes.

Son retour a braqué les projecteurs sur les départs successifs à la haute direction ces dernières années, de Jean-Philippe Lemay à Sylvain Brosseau, en passant par Vincent Duhamel et Anik Lanthier.

Pour expliquer le retour de Jean-Guy Desjardins au poste de PDG, il avait notamment été mentionné que le conseil d’administration anticipait des turbulences sur le plan macroéconomique et que, dans ce contexte, il était préférable d’avoir aux commandes une personne ayant beaucoup d’expérience et qui comprend en profondeur l’environnement économique, les politiques monétaires ainsi que l’ensemble des stratégies de placement et des opérations de Fiera Capital.