Moins de 8 % des entreprises québécoises se sont doté d’objectifs clairement définis en matière de développement durable et des moyens pour évaluer si elles les atteignent, selon l’Enquête sur le développement durable de l’Institut de la statistique du Québec, publié ce mardi.

Ulysse Bergeron La Presse

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) y révèle que 7,5 % des entreprises de plus de cinq employés affirment être engagées dans une démarche formelle de développement durable dotée d’objectifs clairs et de moyens assurer le suivi des initiatives déployées et de l’atteinte des objectifs.

Il s’agit là d’une « augmentation statistiquement significative » comparativement à 2020 alors que cette proportion n’était que de 4,8 %, indique l’ISQ. L’engagement des entreprises pour déployer des initiatives en lien avec le développement durable augmente avec la taille de l’entreprise ainsi qu’avec son chiffre d’affaires.

Ainsi, la proportion d’entreprises qui ont établi une démarche de développement durable formelle atteint 26,5 % pour les entreprises de plus de 100 employés alors qu’elle ne représente que 6,2 % pour celles qui embauchent moins de 100 personnes.

L’enquête avance également que près de sept entreprises sur dix (68 %) déclarent utiliser des technologies propres, soit des équipements ou des procédés qui limitent les impacts négatifs sur l’environnement. Cette situation a, en fait, peu évolué depuis 2019.

Le recours à ces technologies est davantage marqué au sein des compagnies agricoles, forestières et celles liées à la chasse et la pêche (79 %) ainsi que les entreprises en lien avec l’extraction minière et pétrolière (74 %), selon les statistiques de l’ISQ.

Les résultats de l’enquête montrent aussi que la majorité des entreprises (56,4 %) utiliserait des technologies propres dans leur gestion des matières résiduelles. En faisant abstraction des matières résiduelles, « la proportion d’entreprises ayant déclaré utiliser des technologies propres diminue pour s’établir à 40,0 %, une proportion semblable à celle de 2019 », explique l’ISQ.