17,1 milliards US en actions ConocoPhillips rachète Marathon Oil

(New York) ConocoPhillips rachète Marathon Oil dans le cadre d’une transaction boursière évaluée à environ 17,1 milliards US, alors que les prix de l’énergie augmentent et que les grandes compagnies pétrolières engrangent d’énormes bénéfices.