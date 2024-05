L’Air Line Pilots Association a annoncé mercredi que les pilotes de WestJet Encore avaient transmis un préavis de grève de 72 heures à la direction de l’entreprise et au gouvernement.

(Calgary) Les pilotes du transporteur régional de WestJet pourraient déclencher une grève dès le début du mois de juin.

La Presse Canadienne

Le syndicat a reconnu que certains progrès ont été réalisés après deux semaines de négociations à la suite du rejet, par les pilotes, d’une entente de principe, mais a rappelé que les parties restent en désaccord sur des questions clés.

« Après huit mois de négociations et un échec (d’accord de principe), malheureusement, la direction n’a pas reconnu les besoins des pilotes », a estimé Carin Kenny, qui dirige le contingent de WestJet Encore du syndicat, dans un communiqué.

« Nous avons exprimé à la direction que nous étions disposés à travailler avec elle pour résoudre davantage les problèmes qui sont toujours présents pour nos pilotes. »

Selon Mme Kenny, les pilotes de WestJet Encore font partie des pilotes régionaux les moins bien payés au Canada.

Dans son propre communiqué, la direction de WestJet a souligné que l’entente de principe qui a été rejetée plus tôt en mai aurait fait des pilotes de WestJet Encore « les pilotes régionaux les mieux rémunérés au Canada ».

Au même moment, WestJet a transmis un préavis de lock-out au syndicat, affirmant qu’un arrêt de travail pourrait survenir dès 18 heures, heure des Rocheuses, samedi si aucun accord n’est conclu d’ici là.

« La décision d’émettre un avis n’a pas été prise à la légère, et nous nous excusons sincèrement pour l’incertitude que cela cause à nos invités et aux régions de l’Ouest canadien qui comptent sur le service de WestJet Encore », a écrit le président de WestJet Airlines, Diederik Pen.

« Nous espérons toujours pouvoir éviter les perturbations pour nos invités », a-t-il ajouté.

L’Air Line Pilots Association représente 355 pilotes chez WestJet Encore, qui ont approuvé un mandat de grève au début du mois d’avril.