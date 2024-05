La plupart des employés de Groupe Juste pour rire (JPR) devront faire le deuil de leur gagne-pain : ComediHa! n’a pas l’intention de les accueillir après avoir bouclé l’achat du géant déchu de l’humour.

C’est l’un des constats du plus récent rapport préparé par le contrôleur Christian Bourque, de la firme PwC, responsable de la restructuration judiciaire de JPR. Le document confirme également – comme La Presse l’a révélé mardi – que c’est l’offre de l’entreprise établie à Québec qui a été retenue.

« Le contrôleur comprend que ComediHa! n’entend pas retenir la majorité des employés des débitrices étant donné qu’elle opère déjà dans la même sphère d’activités », écrit M. Bourque dans le document d’environ 20 pages.

En se tournant vers la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), JPR avait mis à pied 70 employés, soit environ 75 % de son effectif. Tout indique qu’ils devront se trouver du travail ailleurs. Il en va de même pour les salariés qui sont demeurés en poste depuis le 5 mars dernier, lorsque le spécialiste de l’humour a déposé le bilan.

Les employés mis à pied devront se tourner vers le Programme de protection des salariés (PPS) – qui prévoit le versement du salaire admissible impayé aux personnes dont l’employeur est en faillite – pour obtenir les sommes qui leur sont dues. Puisque JPR traînait des créances d’environ 50 millions au moment de se placer à l’abri de ses créanciers, tout indique qu’il ne restera que des miettes pour les employés.

« Compte tenu de la nature et de la valeur des réclamations garanties et non garanties, en l’absence du PPS, il pourrait y avoir peu ou pas de fonds disponibles en vue d’une distribution aux employés congédiés », souligne M. Bourque.

Ceux-ci avaient déjà exprimé leur mécontentement plus tôt ce mois-ci. Le 9 mai dernier, par l’entremise d’un avocat, des employés de JPR avaient interpellé les avocats des parties impliquées dans le dossier pour tenter d’obtenir leurs indemnités de fin d’emploi plus rapidement en vertu du PPS.

Dans une missive, ils soulignaient que la fin de leur emploi semblait inévitable étant donné que les prétendants pour JPR étaient des acteurs bien établis qui n’avaient pas besoin de davantage de salariés. Puisqu’ils avaient été mis à pied, leur lien d’emploi avec JPR était maintenu, ce qui les empêchait de toucher leurs indemnités.

Plus que 20 millions

Le prix offert par ComediHa! – qui compte Québecor comme actionnaire minoritaire – n’est pas révélé dans le rapport du contrôleur. Selon des documents préparés par PwC, la valeur de la marque de JPR se chiffrait à 20 millions en 2022. Il est permis de croire que le prix de la transaction est supérieur.

Les marques, les festivals, les tournées de même que tout ce qui concerne la production télévisuelle se retrouveront entre les mains de ComediHa! Le groupe obtiendra également les catalogues de JPR, où l’on retrouve la populaire émission Les gags, diffusée dans plus de 50 pays.

PwC avait invité cinq groupes à soumettre une offre pour JPR.

ComediHa!, le tandem du Cirque du Soleil et de KOTV et le Groupe Entourage étaient les options québécoises. On retrouvait aussi deux acteurs torontois spécialisés dans la production télévisuelle et cinématographique : New Metric Media et Vortex Media.

Seulement trois des groupes qualifiés ont déposé une offre.

Siège social vendu

PwC a aussi reçu une offre pour l’immeuble qui abritait le siège social de JPR, situé sur le boulevard Saint-Laurent, au centre-ville de Montréal. Au rôle d’évaluation de Montréal, la propriété frôle les 5 millions.

« La transaction, combinée à la vente de l’immeuble, génère une réalisation suffisante pour rembourser l’entièreté des créanciers garantis et permettra une distribution aux créanciers non garantis », écrit le contrôleur.

Cela signifie que la Banque Nationale (17 millions), la Société de développement des entreprises culturelles (2,5 millions) et la Banque de développement du Canada (1,9 million) devraient récupérer leurs billes.

M. Bourque viendra présenter ses recommandations au juge David R. Collier, de la Cour supérieure du Québec, qui supervise le processus, lundi prochain. Le magistrat doit donner son feu vert à ce qui est sur la table.

Le contrôleur prévient que la transaction mettra du temps à être conclue en raison de la diversité des actifs rachetés par ComediHa!. Dans ce contexte, il demande au juge Collier de prolonger jusqu’au 30 août prochain la période où JPR reste à l’abri de ses créanciers.

L’histoire jusqu’ici : Mars 2018 : ICM Partners – qui appartient maintenant à Creative Artists Agency – achète JPR. Mai 2018 : Bell et Groupe CH deviennent actionnaires. 5 mars 2024 : JPR se place à l’abri de ses créanciers. 24 mai 2024 : L’offre d’achat de ComediHa ! est retenue.