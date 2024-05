(New York) ConocoPhillips rachète Marathon Oil dans le cadre d’une transaction boursière évaluée à environ 17,1 milliards US, alors que les prix de l’énergie augmentent et que les grandes compagnies pétrolières engrangent d’énormes bénéfices.

Michelle Chapman Associated Press

L’opération est évaluée à 22,5 milliards US si l’on inclut 5,4 milliards US de dettes.

Les prix du pétrole brut ont augmenté de plus de 12 % cette année et le coût du baril a dépassé les 80 $ US cette semaine. Les grandes compagnies pétrolières ont enregistré des bénéfices records après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et, bien que ces chiffres aient baissé, on assiste à une recrudescence des regroupements entre des entreprises énergétiques disposant de beaucoup de liquidités.

Chevron a annoncé l’année dernière qu’elle achetait Hess pour 53 milliards US, bien que cette transaction soit confrontée à des vents contraires. La société a averti que le rachat pourrait être compromis parce qu’il nécessitera l’approbation d’Exxon Mobil et d’une compagnie pétrolière nationale chinoise, qui détiennent toutes deux des droits sur l’exploitation d’un gisement de pétrole au large des côtes de la Guyane, un pays d’Amérique du Sud où Hess joue un rôle important.

En juillet de l’année dernière, Exxon Mobil a annoncé qu’elle paierait 4,9 milliards US pour Denbury Resources, un producteur de pétrole et de gaz qui s’est lancé dans la capture et le stockage du carbone et qui devrait bénéficier des changements de la politique climatique américaine. Trois mois plus tard, Exxon a annoncé le projet d’acquisition de l’exploitant de schiste Pioneer Natural Resources pour 60 milliards US.

Tous ces projets d’acquisition pourraient se heurter à la réticence des États-Unis qui, sous l’administration Biden, ont intensifié les contrôles antitrust pour les entreprises du secteur de l’énergie et d’autres secteurs, tels que la technologie.

La Federal Trade Commission, qui veille à l’application de la législation antitrust fédérale, a demandé à Exxon et à Pioneer des informations complémentaires sur leur projet d’acquisition. Cette demande est une étape que l’agence franchit lorsqu’elle examine si un regroupement pourrait être anticoncurrentiel au regard de la législation américaine. Pioneer a fait part de cette demande dans un document déposé en janvier.

Dans le cadre de la transaction avec ConocoPhillips, les actionnaires de Marathon Oil recevront 0,2550 action ordinaire de ConocoPhillips pour chaque action ordinaire de Marathon Oil qu’ils détiennent, ont précisé les deux entreprises mercredi.

ConocoPhillips a expliqué mercredi que la transaction ajoutera des terrains très convoités à son portefeuille onshore existant aux États-Unis.

« Cette acquisition de Marathon Oil approfondit notre portefeuille et s’inscrit dans notre cadre financier, en ajoutant des stocks de haute qualité, à faible coût d’approvisionnement, adjacents à notre principale position non conventionnelle aux États-Unis », a déclaré Ryan Lance, président-directeur général de ConocoPhillips, dans un communiqué préparé à l’avance.

L’opération devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre. Elle doit encore être approuvée par les actionnaires de Marathon Oil.

Indépendamment de la transaction, ConocoPhillips a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter son dividende ordinaire de 34 % pour le porter à 78 cents US par action à partir du quatrième trimestre. L’entreprise a expliqué qu’une fois la transaction avec Marathon Oil conclue et en se basant sur les prix récents des matières premières, ConocoPhillips prévoit de racheter pour plus de 7 milliards US d’actions au cours de la première année complète. Elle prévoit de racheter pour plus de 20 milliards US d’actions au cours des trois premières années.

Les actions de ConocoPhillips ont baissé de 3,3 % avant l’ouverture du marché, tandis que celles de Marathon Oil Corp. ont augmenté de plus de 7 %.