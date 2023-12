Dans chaque entreprise se cache au moins un employé qui se distingue tant par son efficacité que par l’appui qu’il offre à ses collègues ou l’appréciation des clients. La Presse vous a demandé d’identifier cet employé dans votre entourage. Nous vous présentons leur histoire.

Si un magasin Canadian Tire se veut l’atelier du père Noël, Chantal Godin est la plus fidèle fée des Étoiles, parole du saint Nicolas de Chomedey.

Chantal Godin Adjointe administrative, responsable de la gestion des stocks et de systèmes de contrôle interne dans un magasin Canadian Tire

« Mme Godin occupe un poste à temps plein pour un magasin Canadian Tire depuis près de 43 ans, a écrit à La Presse Alain Harvey, propriétaire du magasin au triangle rouge du boulevard Le Corbusier à Laval. Année après année, elle est un appui professionnel et humain à titre d’adjointe administrative, elle qui a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans. Mme Godin est un actif immense pour toute notre organisation. »

« Chantal nous a accompagnés tout au long de notre carrière, précise-t-il dans un entretien. Ma femme Johanne et moi avons commencé en 2001 au magasin sur Côte-des-Neiges. Après ça, on a cheminé au magasin de Côte-Vertu, et c’est là qu’on a rencontré Mme Godin pour ensuite aller à Dollard-des-Ormeaux pendant presque 10 ans et ensuite sur de L’Acadie au marché Central, puis à Laval sur le boulevard Le Corbusier depuis 2020. Elle a dû faire la démarche de s’intégrer à des nouvelles équipes durant tous ces déménagements d’un magasin à l’autre. Elle est avec nous depuis 2002 », depuis 21 ans, dit-il, reconnaissant.

L’attention de ses patrons a ému la bonne marraine. « J’ai été très surprise. De mon bord, je trouvais que je n’avais rien fait d’exceptionnel. J’ai fait mon travail. Je suis dévouée. Je suis travaillante. C’est une belle marque d’appréciation », confie-t-elle.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Chantal Godin est émue par la reconnaissance de ses patrons de son magasin Canadian Tire.

Quand tu es dans un environnement que tu aimes, que tu as des collègues que tu aimes et que ton employeur est bon avec les employés, c’est gagnant. On a une belle chimie ensemble. Tu ne cherches pas à aller voir ailleurs. Chantal Godin

Responsable de la gestion des stocks et des systèmes de contrôle interne comme adjointe administrative, Mme Godin est au courant de tout ce qui entre au magasin et de tout ce qui en sort. Son rôle est crucial, car une grande surface comme celle sur Le Corbusier vend pas moins de 40 000 produits d’une valeur de plus de 10 millions en réserve.

« C’est notre principal investissement dans le magasin, en plus des équipements, souligne M. Harvey. Pour nous, c’est important d’avoir l’assurance que cet investissement est bien géré. C’est elle qui s’occupe de ça. C’est sa principale responsabilité. »

La fée que tous devraient avoir

Son apport au bon fonctionnement du magasin va toutefois bien au-delà de la saine gestion des stocks.

« C’est un peu comme une maman au bureau pour la centaine d’employés du magasin », dit Johanne Noël, vice-présidente du Canadian Tire du boulevard Le Corbusier à Laval.

« Elle est une personne-ressource pour les employés », poursuit la VP au nom prédestiné.

Comme vous savez, il y a un roulement élevé de personnel en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Chantal est toujours là, à l’écoute de leurs interrogations. Elle a toujours une réponse. Elle est une encyclopédie d’informations pour les employés sur le plancher. Johanne Noël, vice-présidente du Canadian Tire du boulevard Le Corbusier

Un lutin confirme. « Je me souviens quand j’ai commencé, on m’avait mis à la réception avec pas beaucoup de formation, révèle Jacques Pilon, marchandiseur qui côtoie Chantal Godin depuis 16 ans. Je montais au bureau la voir toutes les 5 à 10 minutes pour lui poser des questions. Elle a tout le temps été bien fine avec moi. Elle est toujours gentille avec tout le monde. C’est une employée que toute entreprise devrait avoir. »

Pour la principale intéressée, l’heure du départ n’a pas encore sonné, même après plus de quatre décennies de bons et loyaux services. « J’aime ce que je fais. J’ai du plaisir au travail. Aider les gens fait toujours plaisir », répond-elle au sujet de la retraite.

Après tout, le gros bonhomme à la barbe blanche a toujours existé et il continuera pour l’éternité à distribuer ses cadeaux à Noël.