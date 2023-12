First Quantum dit que le Panama n’a pas donné de fondement juridique

(Toronto) First Quantum Minerals affirme que le gouvernement du Panama n’a pas fourni de fondement juridique pour poursuivre un plan de fermeture de sa mine de cuivre Cobre Panama.

La Presse Canadienne

L’entreprise, dont le siège social se trouve à Vancouver, indique qu’en début de semaine, le gouvernement a annoncé qu’il poursuivait un plan de fermeture de la mine qu’il entend présenter en juin.

Toutefois, First Quantum soutient que sa filiale Minera Panama S. A. n’a pas été en mesure de s’engager officiellement avec le gouvernement panaméen « pour clarifier la situation juridique et les obligations environnementales associées ».

L’entreprise a suspendu les opérations de la mine à la fin du mois de novembre, après que la Cour suprême du Panama a jugé inconstitutionnel un accord de concession de 20 ans portant sur la mine de cuivre.

L’accord a soulevé des préoccupations à la fois nationalistes et environnementales, provoquant de nombreuses protestations.

First Quantum affirme qu’il est crucial que des mesures soient prises pour garantir que la mine soit entretenue en toute sécurité, et que la compagnie « poursuivra toutes les voies juridiques appropriées pour protéger son investissement et ses droits ».