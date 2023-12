Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

L’appli inpowr

Lancée ce mardi par le Jeune Barreau de Québec, cette application mobile créée par une entreprise québécoise permet aux jeunes avocats de prendre conscience de leur état de bien-être, de passer à l’action sur les aspects de leur vie qu’ils jugent important d’améliorer et d’en suivre l’évolution. Que ce soit la santé physique ou mentale, l’équilibre entre les différents aspects de la vie ou les relations avec les autres. Cette application gratuite est personnalisée en fonction du domaine de pratique. Le Jeune Barreau de Québec, qui a lancé le débat sur le droit à la déconnexion au printemps 2023, veut aller encore plus loin pour que les jeunes avocats prennent soin de leur bien-être physique et mental. Outre l’application, des volontaires participent à une recherche-action de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail de l’Université Laval. Les résultats de cette année de recherche permettront au Jeune Barreau de Québec d’en apprendre plus sur la situation, les préoccupations et les besoins de ses membres afin qu’ils puissent exercer dans un milieu plus bienveillant. L’appli et la recherche font partie du Projet Équilibre.

Source : Jeune Barreau de Québec

L’étude

Mise à jour du retour au centre-ville

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Selon un sondage sur la situation au centre-ville, 87 % des travailleurs sont de retour au bureau au moins une fois par semaine, alors qu’ils étaient 81 % à l’automne 2022 et 61 % à l’automne 2021.

Nouveau coup de sonde sur la situation au centre-ville de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Les données confirment la persistance du travail en mode hybride, car 87 % des travailleurs sont de retour au bureau au moins une fois par semaine, alors qu’ils étaient 81 % à l’automne 2022 et 61 % à l’automne 2021. De leur côté, 65 % des entreprises exigent une présence au bureau au moins un jour par semaine. La CCMM indique aussi que la flexibilité sur l’horaire quotidien (53 %) et les activités entre équipes (47 %) sont les éléments les plus populaires pour encourager les travailleurs à venir au bureau. Les travailleurs (42 %) rêveraient de voir leur employeur payer les frais de transport collectif, ce qui serait un bon incitatif à se rendre au bureau, mais seulement 18 % le font. Pas moins de 53 % des travailleurs trouvent que l’accessibilité au centre-ville est difficile. Les horaires et la fréquence des passages du transport collectif sont d’ailleurs un irritant majeur pour 70 % des utilisateurs, tandis que l’utilisation de la voiture connaît une légère hausse, passant de 46 % en 2022 à 54 % en 2023.

Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

La tendance

L’IA générative

C’est la star de toutes les tribunes, à la fois enviée et redoutée. Capable de générer du contenu, des textes, des sons et des images, l’intelligence artificielle (IA) générative est utilisée au travail par 26 % des Québécois, un taux plus élevé que les 22 % qui l’utilisent dans le reste du Canada. Selon le plus récent sondage de KPMG au Canada sur l’adoption de l’IA générative, les employés du Québec s’en servent pour la recherche (48 %), la génération d’idées (42 %) et la création de présentations (30 %), mais 49 % disent qu’ils vérifient systématiquement l’exactitude des informations produites par l’IA générative. Comme employeur, vous devez être aux aguets et fournir des formations sur la bonne utilisation de l’IA, car 17 % des employés québécois sondés ont admis avoir entré des données financières privées au sujet de leur employeur et 14 % ont entré d’autres informations sensibles comme des données sur la chaîne d’approvisionnement et les ressources humaines.

Source : KPMG Canada

Le chiffre

55

C’est le nombre de jours de travail par année perdus par les employés qui souffrent de conflits sur leur lieu de travail. Pour ceux qui ont un diagnostic d’anxiété, le nombre de journées d’absence s’élève à 53, tandis que pour ceux qui ont un diagnostic de dépression, ce nombre grimpe à 56 jours. Ces données proviennent de l’indice mensuel de santé mentale TELUS Santé, qui mesure chaque mois l’état de la santé mentale des travailleurs au Canada. En octobre, le score de santé mentale des travailleurs canadiens a baissé, passant de 64,4 à 63,7. Les niveaux de détresse des travailleurs canadiens sont comparables à ceux déclarés lors de la pandémie : 34 % des travailleurs présentent actuellement un risque élevé de problèmes de santé mentale, soit la même proportion qu’en octobre 2020.

Source : TELUS Santé

Le conseil

Comment remercier vos employés de manière significative

PHOTO BRENDON THORNE, ARCHIVES BLOOMBERG Que vous soyez gestionnaire, directeur ou employé, vous aimez être appréciés au travail. Comment exprimer votre gratitude à vos collègues et employés ?

Que vous soyez gestionnaire, directeur ou employé, vous aimez être apprécié au travail. Comment exprimer votre gratitude à vos collègues et employés ? La Harvard Business Review propose des formules adaptées du livre de Christopher Littlefield, spécialiste de la consolidation d’équipe. Tout d’abord, donnez le contexte de votre message, conseille-t-il. Vous pourriez dire : « Je réfléchissais à notre dernier projet ce week-end et j’ai réalisé que je ne vous avais jamais dit merci » ou « Nous avons été tellement occupés ces derniers temps que j’ai réalisé que je n’avais pas pris le temps de vous dire à quel point j’apprécie votre travail ». Ensuite, dites ce que vous appréciez et pourquoi. Expliquez clairement comment leurs actions ont eu un impact sur votre expérience au travail. Plus vous êtes précis dans votre message, plus l’impact sera grand.

Source : Harvard Business Review