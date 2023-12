Quelques bits de l’actualité numérique

Pok Pok couronnée

L’application pour enfants Pok Pok, dont l’entreprise est établie à Toronto, mais qui compte une importante antenne montréalaise, a finalement remporté son App Store Award. Elle est une des cinq gagnantes dans la catégorie Impact culturel, ces « applis et jeux qui ont amélioré le monde », explique Apple. « Cela nous motive à continuer à bâtir l’avenir des produits numériques pour enfants, qui sont conçus pour être non addictifs, calmes et créatifs », a déclaré par courriel Félix Boudreau, vice-président, marketing et croissance, chez Pok Pok.

Un ménage inachevé

PHOTO FOURNIE PAR IROBOT Le Roomba Combo j5+ est un robot aspirateur qui peut laver les planchers.

Le robot aspirateur Roomba Combo j5+ fait un travail satisfaisant pour ramasser la saleté, se vide à sa station et est toujours un des plus futés sur le marché. La nouveauté, c’est qu’on peut changer son bac par une pièce appelée Roomba Combo, avec un réservoir d’eau et une lingette à l’avant. En mode vadrouille, toutefois, le j5+ perd beaucoup de plumes : il faut le vider manuellement, sa configuration est laborieuse et on ne dispose d’aucun réglage, notamment pour le volume d’eau. Notre conseil : attendez une version améliorée.

ChatGPT au bureau

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Selon une étude de KPMG Canada auprès de 879 employés québécois, 26 % ont indiqué utiliser ChatGPT, 22 % d’entre eux le faisant quotidiennement.

Un an après son lancement officiel, la plus connue des intelligences artificielles génératives, ChatGPT, est bien implantée au travail au Québec. Selon une étude de KPMG Canada auprès de 879 employés québécois, 26 % ont indiqué utiliser cet outil. C’est quatre points de pourcentage de plus que dans le reste du Canada. Dans ce groupe, 43 % disent l’utiliser plusieurs fois par semaine, et 22 % le font quotidiennement. Les principales utilisations : la recherche (48 %), la génération d’idées (42 %) et la création de présentations (30 %).

Le roi des jeux mobiles

IMAGE TIRÉE DU SITE DE HONOR OF KINGS Selon un rapport du site Statista, c’est le géant chinois Tencent qui a édité les deux jeux les plus lucratifs, soit Honor of Kings et PUBG Mobile, qui ont rapporté respectivement 1,81 et 1,52 milliard US.

Le jeu mobile est devenu depuis une décennie la vache à lait de l’industrie du jeu vidéo, avec des revenus annuels évalués à 92,6 milliards US cette année, soit le triple des jeux PC et le double des jeux pour console. Selon un rapport du site Statista, c’est le géant chinois Tencent qui a édité les deux jeux les plus lucratifs, soit Honor of Kings et PUBG Mobile, qui ont rapporté respectivement 1,81 et 1,52 milliard US. Et que retrouve-t-on en septième position, avec des revenus de 640 millions US ? L’increvable Pokemon GO.

Quiz

Question

Quel document le quotidien britannique The Guardian a-t-il retiré de son site après qu’il est devenu viral, 21 ans après sa publication ?

PHOTO ADRIAN DENNIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le quotidien britannique The Guardian a retiré le mois dernier de son site la « Lettre à l’Amérique », signée par Oussama ben Laden et qui a refait surface sur TikTok.

Réponse

Il s’agit de la « Lettre à l’Amérique », signée par Oussama ben Laden et qui a refait surface sur TikTok en novembre, où elle est notamment utilisée pour commenter la crise à Gaza.