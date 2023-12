Depuis son lancement il y a un peu plus d’un an, ChatGPT d’OpenAI est devenu de plus en plus connu, à mesure que la technologie fait son chemin dans les écoles, les soins de santé, le droit et même les sermons religieux. Le robot a également contribué à des débats croissants sur les promesses et les dangers potentiels de l’intelligence artificielle, dont une grande partie est documentée sur sa page Wikipédia.

(New York) Vous souvenez-vous de ce que vous avez recherché en 2023 ? Eh bien, Wikipédia a les preuves.

Wyatte Grantham-philips Associated Press

Wikipédia en anglais a enregistré plus de 84 milliards de vues cette année, selon les chiffres publiés mardi par la Fondation Wikimédia, l’organisation à but non lucratif à l’origine de l’encyclopédie en ligne gratuite et publiquement éditée. Et l’article le plus populaire concernait ChatGPT (oui, le robot conversationnel qui semble être partout aujourd’hui).

Le deuxième article le plus lu sur Wikipédia en 2023 était la liste annuelle des décès, qui connaît un trafic élevé année après année – occupant respectivement les quatrième et première places en 2022 et 2021. Les entrées individuelles de personnalités décédées ont également suscité un intérêt considérable cette année, notamment des pages sur Matthew Perry et Lisa Marie Presley.

La Coupe du monde de cricket 2023 s’est classée en troisième place – aux côtés de trois autres entrées liées au cricket dans les 25 meilleurs articles de Wikipédia cette année.

Le phénomène « Barbenheimer », la chanteuse Taylor Swift et la série télévisée « The Last of Us » semblent également avoir influencé nos habitudes de lecture sur l’internet en 2023.

Selon la Fondation Wikimédia, cette liste des articles les plus recherchés a été créée à partir des données de Wikipédia en anglais en date du 28 novembre. Les chiffres pour l’année complète devraient être mis à jour par l’organisation à but non lucratif le 3 janvier 2024.