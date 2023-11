Cryptomonnaies Sam Bankman-Fried a sciemment « volé » l’argent des clients, selon l’accusation

(New York) L’ancien enfant chéri des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried a bien « volé », sciemment, l’argent des clients de sa plateforme FTX, leur a menti et n’est jamais revenu en arrière, a affirmé mercredi l’accusation lors de son réquisitoire, devant un tribunal de New York.