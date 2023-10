Critique de Detective Pikachu Returns

Une enquête qui piétine

On ne s’attend pas à ce qu’un nouvel épisode de la franchise Pikachu soit le prochain God of War. Mais il y a des limites : malgré quelques moments sympathiques, Detective Pikachu Returns semble si bâclé et sa mécanique si rebutante que vous vous demanderez à qui est destiné ce jeu.