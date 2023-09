Panier d’épicerie

Payer moins… avec l’odeur du plastique

Dollarama aura bientôt plus de 400 magasins au Québec. Il y a un Dollarama pour 22 000 Québécois, la troisième concentration en importance au Canada après le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve. Malgré l’élite qui boude ces commerces, le succès des magasins du dollar est incontestable. Et ces magasins vendent de plus en plus de nourriture, et ces produits sont les mêmes que ceux vendus par les grandes chaînes, mais de 30 % à 75 % moins cher.