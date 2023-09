La Chambre de commerce du Montréal métropolitain s’allie au « Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal » dans le but de mobiliser le milieu d’affaires afin de « prévenir et contrer l’itinérance à Montréal ».

Pour ce faire, la Chambre et le Mouvement forment un groupe de travail nommé « Affaires-MMFIM » dont l’objectif principal sera d’amener le milieu des affaires à « poser des gestes concrets pour impliquer activement les acteurs économiques dans la lutte contre l’itinérance à Montréal. »

De l’avis de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, « nous avons constaté une dégradation de la situation de l’itinérance à Montréal, notamment au centre-ville. La pandémie a fragilisé un grand nombre de nos concitoyens. Cette détresse humaine nécessite une mobilisation générale. »

Coprésidé par la Chambre de commerce et le Mouvement, le groupe de travail « Affaires-MMFIM » comprendra des intervenants du secteur immobilier et commercial à Montréal, tels que l’Institut du développement urbain et le regroupement BOMA, ainsi que les organisations Montréal centre-ville et Tourisme Montréal.

Le groupe de travail comptera aussi sur la participation d’organismes sociocommunautaires en itinérance comme la Maison du Père et la Mission Old Brewery, ainsi que la Société de développement social et le Groupe L’Itinéraire.

Selon Michel Leblanc, « la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a montré par le passé qu’elle est capable de mobiliser rapidement et efficacement le milieu des affaires sur des sujets complexes. Nous mettons cette force au service du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance. »

À la direction de ce Mouvement, Geoffrey Kelley, président du conseil d’administration du MMFIM, dit « applaudir ce désir de la communauté d’affaires montréalaise de s’investir avec nous dans la recherche et la mise en place de solutions durables et novatrices pour prévenir et contrer l’itinérance à Montréal. »

Selon M. Kelley, « la synergie entre l’expertise de nos membres dans les organismes sociaux et des acteurs du milieu des affaires montréalais ne peut qu’être porteuse de résultats. »