La Jeune Chambre de commerce de Montréal veut diversifier son membership de près de 1600 gens d’affaires et professionnels âgés de 18 à 40 ans.

Pour ce faire, elle se dote d’un nouveau « collectif d’ambassadeurs » composé de quatre jeunes gens d’affaires aux origines diverses.

Aussi, la jeune chambre assouplit ses règles d’adhésion avec l’introduction d’une formule gratuite de réseautage et de participation en ligne à ses évènements.

« Avec ce nouveau modèle d’affaires, nous voulons renverser la perception d’une organisation “élitiste” que certains jeunes gens d’affaires ou professionnels en début de carrière ont des chambres de commerce. Nous voulons que cette relève d’affaires ait plus facilement accès à un réseau de personnes inspirantes et de leaders en affaires pour les guider dans leur cheminement professionnel », a expliqué Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) lors d’un entretien avec La Presse.

Dans ce nouveau « collectif d’ambassadeurs » de la JCCM, on retrouve notamment Céline Juppeau, fondatrice de Kotmo, une entreprise d’objets promotionnels écoresponsables, ainsi que Nathon Kong, fondateur de la Maison Nathon Kong spécialisée dans la confection de vêtements sur mesure pour hommes d’affaires, en association avec l’organisme Les Impatients qui est dédié à l’aide en santé mentale.

Le collectif d’ambassadeurs de la JCCM comprend aussi Eddy Dureuil, cofondateur de Solution Ecotime, une jeune pousse entrepreneuriale spécialisée en récupération des eaux de pluie en milieu commercial, ainsi que Sybile Yao qui est responsable aux évènements et commandites au bureau montréalais du groupe financier BNP Paribas, d’origine européenne.

« Depuis 92 ans, la JCCM est un lieu d’échange effervescent qui transforme la relève d’aujourd’hui en visionnaires de demain. Elle a notamment été la première jeune Chambre à accueillir des femmes », indique Mélissa Fortin, présidente du conseil d’administration de la JCCM, dans le communiqué d’annonce diffusé mardi soir parmi ses membres.

« Nous questionnons sans cesse le statu quo, et la façon dont nous nous organisons et portons nos messages dans l’espace public ne fait pas exception ! Avec ce nouveau modèle, nous voulons rendre la JCCM plus accessible et représentative de la relève d’affaires. »