Ora Médical brille dans son milieu. En effet, l’entreprise fondée en 2020 a été couronnée l’an dernier jeune pousse montante de l’année, une reconnaissance décernée par MTL NewTech, et a reçu le prix Women in Tech en juillet dernier au Startupfest de Montréal.

Simon Lord Collaboration spéciale

Qu'est-ce qui lui vaut ces honneurs ?

L’entreprise a conçu un appareil pour aider les enfants ayant des problèmes de mobilité à apprendre ou réapprendre à marcher. Après que celui-ci a été approuvé pour la vente par Santé Canada, l’entreprise a vendu ses premiers appareils en avril dernier.

« Je travaillais en réadaptation et je voyais que les enfants avaient besoin de soutien en continu, plutôt que d’avoir des thérapeutes toutes les deux à trois semaines. J’ai donc décidé de développer un appareil pour qu’ils puissent se réadapter tous les jours », raconte Sarah Lambert, cofondatrice et PDG d’Ora Médical.

La tâche était colossale, mais un médecin lui a suggéré de cogner à la porte de l’Institut TransMedTech. Ora Médical a suivi son conseil.

« Grâce à eux, nous avons pu travailler avec Laurent Ballaz et Abolfazl Mohebbi », dit Sarah Lambert. Le premier, un expert en biomécanique, a aidé l’entreprise à concevoir et tester son appareil. Le second, un professeur spécialisé en robotique et en ingénierie biomédicale, l’a plutôt soutenue dans le développement de son module d’intelligence artificielle, qui collige des données pour améliorer le traitement et livrer un pronostic.

En conséquence, reconnaît Sarah Lambert, l’Institut a permis de catalyser le développement de son entreprise. « On n’aurait pas pu développer notre technologie aussi vite sans leur aide. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’Institut TransMedTech aide, entre autres, les entreprises à faire homologuer leurs innovations et met les jeunes pousses en contact avec des experts du milieu.

Un avenir brillant

Ora Médical n’est qu’une entreprise parmi les dizaines qui ont reçu un soutien de l’Institut TransMedTech.

Le soutien offert par l’organisme est assez large. Celui-ci aide par exemple les entreprises à faire homologuer leurs innovations et met les jeunes pousses en contact avec des experts du milieu. L’Institut fait aussi d’importants efforts sur le plan du développement des connaissances en organisant notamment des évènements de réseautage, des tables rondes et des conférences.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Carl-Éric Aubin, directeur exécutif et scientifique de l’Institut TransMedTech

Depuis notre fondation, en 2017, nous avons investi 70 millions de dollars dans un total de 133 projets d’innovation, en plus de créer 15 nouveaux postes de professeur et de former 259 étudiants. Carl-Éric Aubin, directeur exécutif et scientifique de l’Institut TransMedTech

Et il compte bien continuer de mener sa mission de soutenir le développement de la prochaine génération de technologies médicales.

« On élabore actuellement notre plan d’affaires pour les sept prochaines années, alors nous n’avons pas les chiffres précis relatifs à nos objectifs, dit le directeur exécutif. Mais une chose est sûre, on veut avoir un impact au moins similaire. Nos visées ne seront pas plus petites ! »