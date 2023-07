(Québec) Depuis 36 ans, l’entreprise Vertdure s’occupe de l’entretien des pelouses dans pratiquement toutes les régions du Québec grâce à un réseau de 24 franchises qu’elle a mis en place au fil des ans. Son président et propriétaire, Philippe Tremblay, a entrepris de diversifier les activités du groupe en se lançant dans l’hydro-ensemencement et prévoit ouvrir dès l’an prochain huit nouvelles succursales en Ontario, avant de s’attaquer au marché américain.

Le moins que l’on puisse dire est que Philippe Tremblay sait comment se tenir occupé. Lors de notre rencontre, il arrivait tout juste de Chicago, où il avait participé aux festivités entourant le match des Étoiles de la Ligue Frontière, ligue de baseball professionnel indépendante, partenaire des ligues majeures.

« C’est que je suis le propriétaire des Capitales de Québec, et c’est nous qui allons accueillir le match des Étoiles de l’an prochain. Mon père a racheté le club qui était en difficulté financière il y a une dizaine d’années. On est aussi propriétaires à 50 % des Aigles de Trois-Rivières. On s’implique activement dans le sport à Québec », m’explique Philippe Tremblay, 33 ans.

Le jeune entrepreneur a racheté le Groupe Vertdure en 2019 lorsque son père a décidé de se retirer. Philippe Tremblay était déjà propriétaire de Location Beauport, une entreprise de location d’outils qu’il avait achetée à 19 ans.

J’ai acheté Location Beauport parce que c’était une occasion. L’entreprise faisait quelques centaines de milliers de dollars. Aujourd’hui, on a cinq succursales et un centre de distribution dans la région de Québec, on réalise des revenus de 25 millions et on va s’étendre partout au Québec d’ici cinq ans. Philippe Tremblay

L’entrepreneur a commencé à s’intéresser à l’entreprise familiale en rachetant en 2016 la franchise de Vertdure dans les Bois-Francs. Le 31 octobre 2019, il a réalisé le rachat de la société de son père, Jean Tremblay.

« On a réalisé une transaction d’affaires et mon père s’est complètement retiré des opérations en 2019. On a négocié ça de façon correcte, il ne m’a pas fait de cadeau, j’ai acheté à la valeur marchande », précise Philippe Tremblay.

Vertdure réalise l’entretien des gazons par l’entremise de son réseau de 24 succursales qui comptent chacune entre 12 et 25 camions. L’entreprise emploie 1200 personnes, a plus de 120 000 clients, dont 30 000 dans sa division V Extermination, spécialisée dans la gestion parasitaire responsable, et réalise un chiffre d’affaires de 40 millions.

« On fabrique nos propres engrais depuis 15 ans. On a un agronome qui ne fait que de la recherche et du développement. Au milieu des années 2000, lorsque l’épandage de pesticides a été banni, mon père a liquidé sa flotte de 150 véhicules. Depuis ce temps-là, on utilise du granule naturel, qu’on a développé avec l’Université Laval », souligne l’entrepreneur.

Hydro-ensemencement

Il y a deux ans, Vertdure a diversifié ses activités en se lançant dans l’hydro-ensemencement, en développant sa propre recette faite de paillis, de semences, d’engrais et d’eau qui permet de verdir rapidement des surfaces dégarnies de gazon.

« On remplace l’utilisation de la tourbe, beaucoup plus coûteuse et plus compliquée à installer. Nos équipes arrivent avec une remorque qu’on a spécialement conçue et aspergent la surface à ensemencer.

Les gens pensent que l’hydro-ensemencement est réservé aux grandes surfaces comme les bordures d’autoroute, mais notre technique est parfaite pour recouvrir un espace de 300 pieds carrés. Philippe Tremblay

L’entrepreneur a implanté cette nouvelle technologie dans quatre de ses succursales et compte étendre son offre de franchisage dans une vingtaine d’autres au cours des prochaines années.

Parallèlement, Vertdure entreprendra en 2024 l’ouverture de huit nouvelles succursales en Ontario, un marché que reluque depuis un moment son président.

« Au Québec, on a fait le plein. On a 30 % du marché et on est cinq fois plus gros que notre plus proche concurrent. En Ontario, il y a de la place pour un nouveau joueur », explique Philippe Tremblay.

Si le PDG du Groupe Vertdure n’a pas tenté sa chance plus tôt, c’est qu’il était occupé depuis 2019 à digérer l’acquisition et à mettre sa stratégie en place. En quatre ans, il a racheté cinq franchises qui sont devenues des magasins d’entreprise, en plus de celui qu’il possède déjà à Victoriaville, et il y a eu la COVID-19.

« J’avais des franchisés qui arrivaient à l’âge de la retraite, je les ai rachetés et on s’est mis en mode développement pour aller chercher le plein potentiel de ces territoires », souligne-t-il.

Le Groupe Vertdure a déjà des gens en place en Ontario qui évaluent le marché. C’est dans les banlieues du Grand Toronto que veut s’implanter le groupe.

Cette percée hors Québec constituera une première étape avant d’entreprendre une prochaine implantation aux États-Unis. Philippe Tremblay vise les grands marchés de New York, Boston et Chicago, où il compte établir la marque Eagleyard.

Il faut dire que l’entrepreneur connaît bien le marché américain puisqu’il y a développé en 2012 un réseau de franchises de l’entreprise Lake and Wetland Management, spécialisée dans la gestion des lacs.

« J’ai investi avec mon père dans cette entreprise de Floride. On est partis d’un seul bureau à un réseau de 15 succursales sur tout le territoire. J’étais le propriétaire de 10 de ces succursales. Je passais trois semaines par mois en Floride. On a tout vendu en 2016 », raconte Philippe Tremblay.

À 33 ans, l’entrepreneur affirme avoir la volonté ferme de poursuivre le développement du Groupe Vertdure (et de Location Beauport) et de l’amener beaucoup plus loin qu’il est aujourd’hui.