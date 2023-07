(Ottawa) L’organisme fédéral de réglementation des télécommunications conservera la méthode qu’il utilise pour établir les tarifs de gros que les grandes sociétés de télécommunications peuvent charger à leurs plus petits concurrents pour accéder à leurs réseaux, avec quelques modifications.

La Presse Canadienne

Selon le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), un examen de son processus pour fixer les tarifs de gros a révélé que la meilleure méthode pour promouvoir la concurrence était l’approche actuelle, dans laquelle il fixe les tarifs pour les grossistes comme TekSavvy en fonction des coûts de service et d’infrastructure pour les principaux acteurs, plus une majoration.

La plupart des grands fournisseurs canadiens avaient plaidé en faveur de réformes, affirmant que la méthode traditionnelle de fixation des tarifs avait fait en sorte que les montants payés par les grossistes ne couvraient pas leurs dépenses.

Ils voulaient plutôt introduire des négociations commerciales comme méthode de fixation de la majorité des tarifs des services de gros, affirmant que ce modèle offrirait une plus grande possibilité de répondre aux besoins spécifiques des concurrents, tout en minimisant la réglementation inutile.

Le CRTC a précisé qu’il améliorerait son approche actuelle avec des ajustements tels que la prise en compte des taux du marché et d’autres informations pertinentes.

Le régulateur ajoute qu’il restera également ouvert à l’utilisation d’autres approches au cas par cas, lorsqu’il déterminera qu’une situation particulière nécessite un modèle différent pour garantir « des tarifs justes et raisonnables ».