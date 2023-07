Elon Musk et Mark Zuckerberg se disent prêts à s’affronter physiquement

(New York) Les patrons de Twitter et de Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se sont défiés sur leurs réseaux sociaux et invités mutuellement à s’affronter physiquement dans une cage à la façon des combats d’arts martiaux.