Le tracé du projet de transport collectif de l’est de Montréal ne proposera pas de lien direct avec le centre-ville dans un premier temps, contrairement au trajet proposé par la Caisse de dépôt avec son REM de l’Est, aujourd’hui abandonné.

L’information – connue depuis novembre dernier – a été reconfirmée mardi midi par le ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon, qui prononçait une allocution devant la Chambre de commerce de l’Est de Montréal, au club de golf d’Anjou.

« Il faut procéder par petits pas pour avoir du succès. C’est clair qu’un lien au centre-ville éventuellement va devoir être là. Il a été convenu que, pour étude préliminaire présentement, on va y aller avec un tracé qui va partir d’une des stations de la ligne verte », a indiqué le ministre lors d’un échange avec le PDG de la Chambre de l’Est, Jean-Denis Charest.

Ce n’est qu’une fois la ligne verte rendue au maximum de sa capacité que le lien au centre-ville méritera considération.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a remis son rapport à la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a précisé Pierre Fitzgibbon dans un point de presse qui a suivi l’évènement. Elle est à l’analyser.

Dans le passé, il a été dit que l’ARTM devait présenter son rapport final en juin.

« Dans le projet initial, le lien au centre-ville n’est pas à l’étude, a ajouté le ministre Fitzgibbon devant les journalistes. Il n’y a aucun doute qu’éventuellement, on va devoir le considérer. On va maximiser l’utilisation de la ligne verte, pendant un bout de temps. Est-ce que ça sera 8, 10, 12 ans ? On ne le sait pas encore. Il faut commencer par annoncer quelque chose, un tracé. »

Voulant voir le verre à moitié plein, le patron de la Chambre de l’Est s’est réjoui de voir que le gouvernement québécois continue de croire à l’importance du lien direct vers le centre-ville à terme.

« La question sera à quelle vitesse va-t-on l’étudier ? a dit Jean-Denis Charest quand on lui a demandé sa réaction à la position du ministre. Il n’y a aucun doute qui a été émis qu’on va aller de l’avant avec un REM de l’Est. Le ministre convient aussi que ce projet doit être confirmé fortement pour pouvoir débloquer les investissements. »