Billets d’avion et tarification dynamique

Gérer son risque, comme à la Bourse

Difficile de savoir quel est le bon moment pour acheter son billet d’avion afin d’obtenir le meilleur prix. Les prix sont généralement à la hausse et fluctuent de plus en plus en raison de la tarification dynamique. Pour mettre les chances de son côté, s’y prendre à l’avance et se tourner vers une agence de voyages figurent parmi les options les plus accessibles.