Énergir fait payer ses clients trois fois plus cher pour du gaz naturel renouvelable (GNR) que le distributeur n’est pas en mesure de livrer, selon une coalition d’environnementalistes qui accuse l’entreprise de faire de l’écoblanchiment.

Énergir offre à sa clientèle de choisir entre 10 %, 30 % ou 100 % de sa consommation en gaz naturel renouvelable, alors qu’il y a seulement 1 % de GNR dans son réseau, le reste étant du gaz naturel fossile.

« C’est une tromperie majeure », estime Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada, qui est membre de la coalition Sortons le gaz !⁠1

Le gaz naturel renouvelable coûte plus de trois fois plus cher que le gaz naturel ordinaire. Les clients d’Énergir qui choisissent l’option GNR avec l’intention d’aider la planète croient qu’ils paient un tarif plus élevé pour verdir leur consommation d’énergie, alors que le gaz qu’ils reçoivent est le même que ceux qui paient le tarif ordinaire.

« Scandaleux »

Une cliente de l’entreprise l’a réalisé trop tard, après s’être inscrite à l’option qui lui offrait 30 % de GNR à un coût supplémentaire estimé par Énergir à 11,29 $ par mois. « Quand j’ai vu que je payais plus pour la même chose, j’ai décidé d’annuler mon inscription à l’option GNR et de me faire rembourser », a expliqué cette consommatrice qui a cru de bonne foi que 30 % du gaz naturel acheminé chez elle serait renouvelable.

Après avoir félicité sa cliente de son choix, Énergir écrit : « 30 % de votre consommation sera convertie au gaz naturel renouvelable ». La facture reçue ensuite renforce cette perception. Énergir indique avoir « fourni » à l’adresse de cette cliente 30 % de sa consommation en GNR (5 mètres cubes) à un prix de 56,84 cents le mètre cube et le reste (42 mètres cubes) de gaz naturel de source fossile à 15,16 cents le mètre cube.

Dans les faits, la cliente a reçu le même gaz naturel que son voisin qui n’a pas payé plus cher pour du GNR. Il n’est pas possible de différencier les molécules de gaz naturel renouvelable et celles de gaz fossile, qui sont identiques alors que l’offre d’Énergir laisse croire que les clients peuvent être alimentés de façon personnalisée.

On savait déjà qu’Énergir cherchait à verdir son image mais ici, l’entreprise franchit une ligne rouge en faisant payer sa clientèle pour un produit qu’elle ne lui livre pas. La coalition Sortons le gaz !

« C’est littéralement scandaleux », renchérit le porte-parole de Greenpeace, qui ne comprend pas que la Caisse de dépôt et placement, qui est le principal actionnaire d’Énergir, « soit complice de cette stratégie de communication trompeuse ».

Énergir offre à ses clients de convertir sur une base volontaire une partie de leur consommation de gaz fossile en gaz naturel renouvelable. À partir de l’an prochain, les nouveaux clients résidentiels de l’entreprise n’auront plus le choix : ils devront payer le prix du gaz naturel renouvelable ou se convertir à la biénergie électricité-gaz naturel.

Énergir veut que la part du gaz naturel renouvelable dans son réseau augmente à 10 % en 2030.

1. L’Association québécoise des médecins, Équiterre, la Fondation David Suzuki et le Regroupement des organismes environnementaux en énergie sont parmi les membres de la coalition.