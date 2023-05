Énergir se défend vigoureusement de tromper ses clients qui paient plus cher pour du gaz naturel renouvelable (GNR) présent en quantité infime dans son réseau. Le distributeur gazier reconnaît toutefois qu’il pourrait faire un effort supplémentaire de communication afin d’être mieux compris par la population.

La vice-présidente exécutive d’Énergir, Stéphanie Trudeau, se dit « flabbergastée » par les accusations d’écoblanchiment portées par la coalition Sortons le gaz ! à l’endroit du distributeur gazier. « Je suis vraiment amèrement déçue de cette sortie, surtout parce plusieurs de ces intervenants connaissent très bien comment ça fonctionne », a-t-elle répliqué.

Le regroupement accuse Énergir de tromper ses clients en offrant leur offrant de convertir 10 %, 30 % ou 100 % de leur consommation de gaz naturel fossile en gaz naturel renouvelable, qui coûte trois fois plus cher, alors que son réseau contient seulement 1 % de GNR.

Certains clients, qui ont cru de bonne foi qu’ils recevraient chez eux du gaz naturel renouvelable en adhérant à l’offre d’Énergir, ont réalisé plus tard qu’ils payaient trois fois plus cher pour le même gaz fossile à 99 % livré chez leur voisin au tarif régulier et ont demandé à être remboursés.

Il n’est pas possible de différencier les molécules de gaz naturel renouvelable et celles de gaz fossile, qui sont identiques. Les clients sont alimentés avec le même produit, acheminé par le même tuyau, ce qui est clairement expliqué sur le site d’Énergir, souligne Stéphanie Trudeau.

« Toutes les informations sont disponibles sur le site, alors prétendre qu’on essaie de cacher des choses… », s’indigne-t-elle. Les groupes environnementaux qui s’acharnent sur Énergir font reculer la transition énergétique, plutôt que de la faire avancer, selon elle.

La façon de faire d’Énergir pour verdir ses activités en injectant graduellement du gaz renouvelable dans son réseau est la même qui est connue et acceptée partout dans le monde. « On ne va pas construire un autre réseau de distribution pour le gaz naturel renouvelable », précise Stéphanie Trudeau, en ajoutant que l’important c’est de ne pas vendre plus de GNR qu’on peut en mettre dans le réseau, ce qui est rigoureusement suivi et comptabilisé par le Bureau de normalisation du Québec et la Régie de l’énergie.

1484 clients

La part de 1 % de GNR dans le volume total de gaz distribué par Énergir représente beaucoup de GNR, une quantité supérieure à la demande actuelle. Le distributeur en a donc suffisamment pour offrir à ses clients résidentiels et industriels de convertir 10 %, 30 % ou 100 % de leur consommation de gaz naturel fossile en GNR.

Le prix actuel du GNR, qui est trois fois plus élevé que le gaz naturel fossile, représente le prix moyen du GNR acheté par Énergir de différentes sources. Le GNR du réseau d’Énergir vient des usines de biométhanisation et des sites d’enfouissement.

Actuellement, 1484 clients d’Énergir ont accepté de payer plus pour du GNR. L’option la plus populaire est celle de 30 %, à laquelle 549 clients ont adhéré.