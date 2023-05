PHOTO GO NAKAMURA, REUTERS

(Bryan) Elizabeth Holmes, l’ex-star de la Silicon Valley condamnée à plus de 11 ans de prison pour fraude à la tête de sa start-up Theranos, a entamé sa peine mardi dans une prison au Texas.

Agence France-Presse

Le Bureau fédéral des prisons (BOP) a confirmé à l’AFP que l’ancienne entrepreneuse est arrivée à la prison fédérale de Bryan, dans le Texas, comme l’ont observé des journalistes.

En janvier 2022, au terme d’un procès de quatre mois, Elizabeth Holmes a été condamnée pour tromperie dans le cadre de levées de fonds pour Theranos, qui affirmait pouvoir révolutionner l’univers des diagnostics médicaux.

Elle a tenté plusieurs recours en justice pour ne pas aller en prison en attendant un éventuel procès en appel, espérant faire invalider sa condamnation, mais ils ont été rejetés.

À 39 ans, vingt après avoir fondé la start-up, elle est donc derrière les barreaux dans un établissement pour femmes, doté d’un dispositif de sécurité « minimum ».

PHOTO GO NAKAMURA, REUTERS La prison de Bryan

D’après le site du BOP, ce type de prison a des dortoirs, un nombre faible de gardiens et des programmes de réinsertion.

Theranos promettait des diagnostics plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels, grâce à des méthodes présentées comme révolutionnaires, permettant des tests multiples avec une toute petite quantité de sang.

Mais la technologie n’a jamais fonctionné comme promis et l’entreprise a fermé ses portes en 2018, laissant sur le carreau des investisseurs qui avaient injecté plusieurs centaines de millions de dollars au capital de l’entreprise.

Elizabeth Holmes a toujours clamé sa bonne foi, niant avoir cherché sciemment à tromper les investisseurs.

Mi-mai, le juge Edward Davila lui a ordonné, ainsi qu’à l’ancien directeur des opérations de Theranos, Ramesh « Sunny » Balwani, de restituer solidairement 452 millions de dollars à des investisseurs.

Parmi eux, Rupert Murdoch, à qui les deux anciens partenaires doivent 125 millions de dollars.

Dans un entretien au New York Times, publié début mai, Elizabeth Holmes a expliqué qu’avant même les dommages-intérêts, elle n’était pas en mesure de s’acquitter de ses frais d’avocats, que l’accusation a chiffré à plus de 30 millions de dollars.

« Je vais devoir travailler durant le restant de mes jours pour les rembourser », a-t-elle dit.

La presse a rapporté qu’elle avait épousé en 2019 Billy Evans, dont la famille possède une chaîne d’hôtels. Elle a deux enfants en bas âge.

Son histoire a fasciné les médias américains, car avant sa déchéance, elle incarnait une certaine image de la Silicon Valley innovante.

En 2014, Forbes évaluait la fortune de Mme Holmes à 4,5 milliards de dollars et la décrivait comme la plus jeune femme milliardaire n’ayant pas hérité de sa fortune.