Malgré la flambée des prix, les consommateurs n’ont pas modifié leurs habitudes en achetant moins de produits laitiers, constate la direction de Saputo, qui affirme être arrivée à un tournant avec ses difficultés opérationnelles.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Nos décisions [les augmentations de prix] n’ont pas eu d’effet sur la demande dans le marché », a affirmé vendredi le chef de l’exploitation de la société pour l’Amérique du Nord, Carl Colizza, lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre.

À pareille date l’an dernier, la direction de Saputo avait dit aux analystes qu’elle sortirait « l’artillerie lourde » pour rattraper le retard qu’elle avait pris par rapport à la vague inflationniste qui avait déferlé sur le secteur de l’alimentation. La société avait promis d’être proactive et de suivre l’inflation.

Un an plus tard, l’offensive inflationniste n’a pas gâché l’appétit des consommateurs, a constaté M. Colizza. Il a précisé que la demande continuait d’augmenter de « manière importante » dans la division des services alimentaires (restaurants, hôtels et autres établissements).

Le dirigeant a même indiqué que la société montréalaise « peinait » à suivre l’augmentation de la demande pour « certaines catégories » de produits.

Dans l’ensemble, notre production, tant pour les produits laitiers que pour les fromages, a augmenté et on continue d’être sur une bonne lancée. Carl Colizza, chef de l’exploitation de Saputo pour l’Amérique du Nord

Saputo n’exclut pas d’imposer d’autres hausses de prix tandis que les pressions inflationnistes demeurent, mais « l’artillerie lourde » semble être rangée, du moins pour le moment. « Nous avons pris les actions pour l’ensemble de nos produits lorsque nécessaire, a affirmé le président et chef de la direction, Lino A. Saputo. Je dirais que nous avons rattrapé l’inflation à ce stade-ci. Je voudrais ajouter que nous faisons tout notre possible pour mitiger les hausses de coûts à mesure qu’elles se présentent. »

Le bénéfice net a doublé

Tandis que le bénéfice de Saputo double, ses résultats, dévoilés jeudi après la fermeture des marchés, ont été bien accueillis par les investisseurs. Pour la direction et les analystes, il s’agit d’une démonstration que l’entreprise, qui a présenté son plan stratégique au mois de juin 2021, arrive à un tournant.

Lorsque la direction préparait son plan stratégique, elle n’avait pas anticipé l’ampleur des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la pénurie de main-d’œuvre, s’est souvenu M. Saputo. « La première année, nous ne nous ajustions pas, nous ne faisions qu’éteindre des feux, a-t-il confié. Les résultats du troisième trimestre sont un signe que nous sommes arrivés à un tournant. Nous sommes bien avancés dans notre reprise, nous sommes sur une bonne lancée, les [éléments] fondamentaux du plan sont intacts. »

Au troisième trimestre clos le 31 décembre, le bénéfice net a doublé, passant de 86 millions à 179 millions. Le bénéfice ajusté par action a atteint 53 cents, contre 34 cents l’an dernier. Les ventes, pour leur part, ont augmenté de 17,6 % pour s’établir à 4,59 milliards.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 47 cents, mais des revenus plus élevés, à 4,64 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Le bon vieux Saputo »

Les résultats démontrent les progrès réalisés par Saputo, croit l’analyste de Valeurs mobilières TD Michael Van Aelst. « L’augmentation des prix a l’effet désiré, la gestion serrée des coûts porte ses fruits et, même si la rareté de la main-d’œuvre et les difficultés de chaîne d’approvisionnement persistent, les deux enjeux s’améliorent. »

Saputo continue d’avoir besoin de bras dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. La situation s’est améliorée, a souligné le chef des finances, Maxime Therrien, ajoutant qu’environ les deux tiers des postes vacants ont trouvé preneur. « Le marché américain demeure tendu tandis qu’on voit encore le taux de chômage diminuer. »

Après les difficultés opérationnelles vécues par la société, les résultats permettent d’espérer un retour en force pour une entreprise qui avait la réputation d’être gérée d’une main habile, juge M. Van Aelst. « C’est le bon vieux Saputo, celui qui s’adapte aux défis et qui en ressort dans une posture concurrentielle renforcée. »

L’action de Saputo a gagné 1,88 $, ou 5,33 % vendredi, pour se négocier à 37,17 $ à la Bourse de Toronto.

Le titre a déjà récupéré le terrain perdu depuis novembre, lorsque Saputo a été la cible d’un vendeur à découvert. Spruce Point avait jugé, dans un rapport de 147 pages, que le contexte d’affaires était difficile pour le fromager montréalais et que l’entreprise manquait de transparence avec ses résultats financiers. Saputo avait répondu que les conclusions de Spruce Point étaient « trompeuses ».