(Montréal) Saputo a affiché jeudi un bénéfice du troisième trimestre de 179 millions, soit plus du double de celui de 86 millions de la même période un an plus tôt, et le producteur de fromage dit s’attendre à ce que son bénéfice pour l’ensemble de l’exercice connaisse une « remontée substantielle ».

La Presse Canadienne

Le bénéfice par action de l’entreprise montréalaise a atteint 43 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celui de 21 cents des trois derniers mois de 2021.

Les revenus se sont établis à 4,6 milliards, montrant une croissance de 17,6 % par rapport à ceux de 3,8 milliards de la même période un an plus tôt.

Saputo a expliqué que la croissance des revenus témoignait de ses initiatives en matière de prix dans tous ses secteurs, des hausses de prix aux États-Unis et de la hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers.

Les résultats ont aussi été amoindris par des coûts de restructuration de 27 millions liés à des initiatives de consolidation annoncées précédemment.

La société a récemment annoncé d’importants changements à ses activités, incluant la fermeture de trois installations aux États-Unis, la construction d’une nouvelle installation d’emballage et l’expansion de ses activités de fromages à effilocher.