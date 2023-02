(Montréal) Malgré une demande vigoureuse, la rentabilité du fabricant québécois de trains d’atterrissage Héroux-Devetk a piqué du nez en raison de ses difficultés opérationnelles.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le bénéfice d’exploitation de la société établie à Longueuil a fondu de moitié passant de 10,5 millions à 5,1 millions au troisième trimestre, terminé le 31 décembre. Le bénéfice ne représente ainsi plus que 3,6 % des ventes comparativement à 8 % des ventes à la même période l’an dernier.

Le bénéfice ajusté dilué par action est de 5 cents, comparativement à 18 cents à la même période l’an dernier.

La rentabilité est nettement inférieure aux prévisions des analystes. Ceux-ci anticipaient un bénéfice par action de 18 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

Le président et chef de la direction, Martin Brassard, a attribué ce recul à l’inflation et aux « difficultés persistantes » du contexte opérationnel. « Nos équipes s’investissent pleinement et travaillent d’arrache-pied pour améliorer notre rentabilité », assure-t-il dans un communiqué.

La société souligne que le marché demeure solide tandis que les ventes et le carnet de commandes sont en ascension.

Les ventes s’établissent à 140,9 millions par rapport à 131,1 millions à la même période l’an dernier. Le carnet de commande, pour sa part, atteint « un sommet historique » de 870 millions.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : HRX)