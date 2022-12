Forum des affaires

Le retour du balancier

On est à l’heure des bilans pour 2022. Dans l’univers techno, le moins qu’on puisse dire, c’est que ce fut une année de changement. Si on est honnête, on admettra même que les 12 derniers mois ont ébranlé les colonnes du temple échafaudé pendant la décennie précédente.