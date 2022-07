Les dirigeants doivent fournir un environnement de travail adéquat et qui prend en compte les besoins de flexibilité propres à chaque individu. Certains salariés, pour être productifs, auront besoin de continuer d’alterner entre le télétravail et le présentiel, et d’autres auront besoin de retourner au bureau à temps plein. Cela exige d’être à l’écoute de nos équipes, d’engager le dialogue et de favoriser les échanges francs et directs. Les excellents leaders font preuve aujourd’hui de beaucoup d’empathie et créent un sentiment de confiance au sein de leurs équipes.