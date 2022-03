Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Les processus d’embauche pour les postes de haut niveau se sont-ils transformés depuis le début de la pandémie ?

Un des éléments qui se sont le plus transformés est, pour nous, les firmes spécialisées en recrutement d’exécutif, notre capacité de rencontrer rapidement des leaders très occupés qui, auparavant, étaient plus difficiles à rencontrer lorsque tout se faisait en personne. Les nouveaux outils technologiques de vidéoconférence nous permettent également de faire des entrevues avec des candidats provenant de n’importe quel pays dans le monde, et ce, dans un délai très rapide. La course pour trouver le talent s’est également intensifiée depuis la pandémie. Les entreprises doivent réagir rapidement afin de conserver ce qu’on appelle le « momentum » auprès des candidats lorsqu’ils ou elles démontrent de l’intérêt pour un poste. Les bons leaders sont très sollicités et ont souvent plusieurs offres simultanément. Une firme spécialisée et agile en recrutement devient essentielle dans un marché où la concurrence est intense. Notre habileté à gérer des processus éprouvés devient un atout indispensable pour nos clients.

Qu’est-ce qu’un leader en entreprise en temps de pandémie, de guerre ? Les qualités, expériences et connaissances recherchées pour diriger ont-elles changé depuis deux ans ?

Ce que nous observons chez les leaders qui réussissent dans cette période de crise est qu’ils font preuve d’une grande capacité d’adaptation et de bienveillance. Ils sont eux-mêmes aux prises avec des environnements et des situations difficiles et doivent également supporter et gérer les défis de cette crise en tant que gestionnaires afin de permettre aux entreprises de rester compétitives. Plus que jamais, les habiletés de communications ainsi que l’exercice d’un leadership positif et inclusif auprès des employés sont essentiels. Les qualités que nous cherchons dans les candidats en entrevue, au-delà des compétences techniques et de l’expérience de gestion, sont le courage, l’empathie, l’humilité, l’authenticité et la transparence. Dans les processus de recrutement que nous menons, les compétences relationnelles sont mesurées en entrevue et validées par des tests de psychométrie et de leadership afin de s’assurer d’un « match » entre les enjeux d’affaires et la capacité des candidats de les appliquer et ainsi contribuer au succès de nos clients.

Au sortir de la pandémie, comment les dirigeants et gestionnaires peuvent-ils s’assurer que leurs salariés demeurent productifs ?

Tout d’abord, les dirigeants doivent fournir un environnement de travail adéquat et qui prend en compte les besoins de flexibilité propres à chaque individu. Certains salariés, pour être productifs, auront besoin de continuer d’alterner entre le télétravail et le présentiel, et d’autres auront besoin de retourner au bureau à temps plein. Cela exige d’être à l’écoute de nos équipes, d’engager le dialogue et de favoriser les échanges francs et directs. Les excellents leaders font preuve aujourd’hui de beaucoup d’empathie et créent un sentiment de confiance au sein de leurs équipes. Un autre élément important est d’être conscient de l’importance d’avoir une communication efficace qui aura de l’effet auprès des employés et gestionnaires. Les dirigeants doivent communiquer clairement leur vision, les objectifs à atteindre et les attentes envers les employés. Que ce soit en présentiel, par courriel ou devant un écran, la manière de communiquer doit susciter l’engagement des employés.

LA TENDANCE

Plus de demi-retraités

De plus en plus d’entreprises aux États-Unis sont favorables aux plans de semi-retraite, à une époque de Grande Démission et de vieillissement notable de la population. La proportion d’employeurs offrant une façon de partir par étapes à leurs salariés est passée de 16 % en 2016 à 23 % en 2021, d’après une étude de la Society for Human Resource Management. Selon Andrés Tapia, associé de la firme Korn Ferry, les entreprises doivent « trouver des façons de conserver plutôt que perdre cette expérience ».

LA CITATION

PHOTO CAROLYN KASTER, ASSOCIATED PRESS La juge Ketanji Brown Jackson

Je ne pense pas que la race a joué dans le genre de juge que j’ai été. J’analyse mes cas selon les faits, les arguments et la loi. Je mets méthodiquement et consciemment mes convictions personnelles de côté. Et je pense que la race est le genre de chose qu’il serait inapproprié d’injecter dans l’évaluation d’un cas. La juge Ketanji Brown Jackson, choisie par le président des États-Unis, Joe Biden, pour être membre de la Cour suprême

LE CHIFFRE

49 %

C’est la proportion de travailleurs canadiens qui disent être favorables à des réunions ou des rassemblements en équipe dans des espaces numériques dans le métavers, selon l’Indice des tendances de travail de Microsoft 2022, baptisé Grandes attentes : une feuille de route pour le travail hybride. À l’heure où les gens retournent dans les bureaux, beaucoup s’interrogent sur la façon de bien communiquer et connecter quand une partie des employés est au bureau et l’autre, à la maison. Selon une autre étude, d’AT&T cette fois, 72 % des entreprises aux États-Unis n’ont pas de stratégie claire de retour en mode hybride.

L’INITIATIVE

Rapprochements pour la santé mentale

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) s’unit à l’organisme Relief pour soutenir les PME face aux problèmes de santé mentale. À l’heure où 3 % des employés s’absentent du bureau une fois par semaine pour des raisons de santé mentale, selon Deloitte, et que 70 % des coûts d’invalidité y sont attribuables, les PME sont invitées à se joindre au programme Relief Affaires pour outiller patrons, gestionnaires et salariés dans la prise en charge des enjeux de santé mentale. La collaboration avec le CPQ permettra aux PME d’avoir un rabais de 15 % en s’engageant dans le programme Relief Affaires. « Investir dans la santé mentale permet de prévenir les cas d’épuisement professionnel, dit Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ. Il faut que les travailleurs puissent avoir accès à des ressources quand ils en éprouvent le besoin, d’autant plus que la pénurie de main-d’œuvre exerce une pression supplémentaire. »

LE TRUC

Déjouer l’insomnie

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dominic Gagnon, PDG de Connect & GO

L’entrepreneur Dominic Gagnon, PDG de Connect & GO, énumère dans le journal Les Affaires ses trucs pour s’endormir et éviter de penser au travail dans le lit :

• Espace de décompression : « Au minimum une heure avant d’aller au lit, je ferme complètement mon téléphone, désactive les alertes et décroche totalement du travail. Je tente de profiter d’une émission de télévision qui n’a aucun lien avec le boulot. »

• Applications de bruit blanc et douche : « Après plusieurs lectures sur le sommeil, j’ai fini par comprendre qu’il était crucial de passer le message à mon corps que c’était l’heure d’aller dormir. Nous parlons souvent de l’importance d’une routine de sommeil pour les enfants, mais il n’y a pas de grandes différences à l’âge adulte. »

• Méditation : « J’utilise personnellement l’application Rose Buddha Méditations. »

• CBD (cannabidiol) : « Il s’agit d’un sujet souvent tabou, mais pour ma part, l’utilisation du CBD est un facteur clé dans la réussite de mon sommeil. »

