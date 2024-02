Le Québec continue d’augmenter ses effectifs médicaux, puisque 280 médecins de plus se sont ajoutés au réseau de la santé depuis un an, selon les plus récentes données du Collège des médecins (CMQ) publiées jeudi matin.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

En date du 31 décembre 2023, le tableau de l’ordre comptait 26 001 médecins inscrits dans toute la province. Parmi les médecins actifs, 47 % sont des médecins de famille et 51,4 % sont des médecins spécialistes. Environ 1,5 % détiennent un permis délivré dans le cadre de l’entente Québec-France.

Les données montrent également qu’une centaine de médecins de plus qu’en 2022 sont inactifs, c’est-à-dire qu’ils sont en congé de maladie, année sabbatique, congé parental, à la retraite ou encore qu’ils sont temporairement partis à l’extérieur du Québec pour faire une formation spécialisée. Au total, 11,9 % des médecins étaient inactifs en 2023.

Pratiquement toutes les régions du Québec ont fait des gains d’effectifs, Montréal étant celle qui en a le plus avec 33 nouveaux médecins de famille et 63 médecins spécialistes. Québec arrive au deuxième rang avec 38 médecins de plus, suivi par les Laurentides avec l’ajout de 29 médecins.

Par ailleurs, 457 médecins exercent hors du Québec, un nombre qui est resté stable.

Quatre régions ont perdu des médecins de famille en 2023. Lanaudière est celle qui a vu le plus de ces professionnels déserter avec huit médecins de famille en moins. Quatre médecins de famille ont quitté l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean en a perdu trois et le Centre-du-Québec deux.

D’autre part, les femmes sont toujours un peu plus nombreuses dans la profession, représentant 55 % des médecins actifs. Cette tendance devrait se poursuivre puisque 56 % des médecins résidents sont des femmes et que la proportion atteint 66 % chez les étudiants en médecine.

Les données du CMQ indiquent également que la grande majorité (85,7 %) des médecins sont diplômés du Québec, une petite portion (3,6 %) proviennent d’ailleurs au Canada et 0,4 % des États-Unis. Environ un médecin sur dix est diplômé d’un autre pays.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.