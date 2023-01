Après un début d’année 2023 chaotique, la pression dans les urgences des hôpitaux québécois se résorbe peu à peu, mais reste élevée. L’attente en chirurgie continue toutefois à augmenter pour atteindre de nouveaux sommets.

Au début de janvier, le taux d’occupation des civières aux urgences avait atteint un niveau record de 130,7 %. Depuis, le niveau baisse peu à peu. En date de lundi, les urgences de la province affichaient un taux d’occupation de 118,4 %.

Malgré cette nette baisse, le taux d’occupation des urgences demeure plus élevé que les niveaux observés à la même période en janvier 2022 (97 %) et 2021 (89 %).

Les urgences de la périphérie immédiate de Montréal demeurent les plus occupées présentement. Malgré de nettes améliorations depuis le début de l’année, les régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie continuent d'afficher des taux d’occupation nettement supérieurs au reste de la province. À l’inverse, les régions plus éloignées, dont la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, affichent de faibles taux d’occupation. Ces trois régions sont d’ailleurs les seules à se situer en deçà de la cible gouvernementale de maintenir le taux d’occupation sous les 85 %.

La baisse de pression dans les urgences tient beaucoup à la baisse marquée du nombre de personnes se présentant chaque jour aux urgences. Environ 8600 personnes par jour se rendent aux urgences présentement, contre un sommet de 10 900 au début du mois de décembre.

Encore une fois, malgré cette apparente embellie, il importe de mentionner que le nombre de visites demeure nettement supérieur à ce qu’on observait en janvier 2021 et 2022. Les confinements et restrictions sanitaires liées à la pandémie avaient fait chuter les visites à l’urgence à environ 6500 visites par jour.

Les délais en chirurgie augmentent

Hors des urgences, les listes d’attente en chirurgie augmentent dans le réseau de la santé. Au 31 décembre, on dénombrait 163 991 personnes en attente d’une chirurgie, ce qui représente un nouveau sommet. Les listes d’attente ne cessent de s’allonger depuis trois ans. En janvier 2020, soit avant que la pandémie ne frappe, les listes d’attente en chirurgie comptaient 115 500 noms. C’est en chirurgie orthopédique que l’on compte le plus de personnes en attente, soit tout près de 40 000.

Petite lueur d’espoir, le nombre de personnes attendant depuis plus d’un an a légèrement reculé depuis cet automne. Au 31 décembre, on dénombrait 20 649 personnes en attente depuis 365 jours, contre 22 197 en septembre. Reste que cela demeure nettement plus qu’avant la pandémie. En janvier 2020, ils étaient seulement 2564 à attendre aussi longtemps.