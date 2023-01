Parti québécois

Une nouvelle génération aux commandes

Malgré une défaite historique le 3 octobre dernier, le Parti québécois (PQ) entame l’imminente session parlementaire avec une confiance renouvelée. Le plus récent sondage Léger place le parti au deuxième rang des intentions de vote. À la permanence du PQ, que l’on a souvent associé aux baby-boomers, la direction est désormais assumée par les générations X et Y. Cette équipe renouvelée est plus que jamais convaincue qu’en embrassant leur cause – l’indépendance – ils poursuivront cette croissance. Comment s’y prendront-ils ?