Rapport 2021-2022

L’aide médicale à mourir administrée à 3663 personnes

En 2021-2022, 3663 personnes ont reçu l’aide médicale à mourir (AMM). C’est là une augmentation de 51 % (soit 1236 personnes de plus) comparativement à l’année précédente et le signe d’une pratique qui entre de plus en plus dans les mœurs. Davantage, même, que dans les pays où elle a cours depuis beaucoup plus longtemps.