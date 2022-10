S’il obtient un deuxième mandat, François Legault veut lancer une deuxième phase de construction de maisons des aînés, a-t-il annoncé cette semaine. Mais avec quel personnel ? demandent des intervenants travaillant dans des CHSLD, qui vivent une pénurie de main-d’œuvre.

Ariane Lacoursière La Presse

Déjà, l’ouverture d’au moins six maisons des aînés, prévue initialement pour septembre, a été remise à décembre, voire à 2023, notamment à cause du manque de personnel et de retards de construction. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il manque 4600 infirmières et infirmières auxiliaires dans l’ensemble du réseau de la santé au Québec et 3775 préposés aux bénéficiaires.

Présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides, Julie Daigneault indique que l’ouverture des cinq maisons des aînés de la région, d’abord annoncée pour septembre 2022, a été repoussée. « On nous parle de retards de construction. Mais aussi de manque de main-d’œuvre », dit-elle. Selon les plus récentes données obtenues par Mme Daigneault, la maison des aînés de Sainte-Anne-des-Plaines ouvrira le 12 décembre. Elle sera suivie de celles de Sainte-Agathe (26 décembre), de Prévost (23 janvier) et de Blainville (8 février). Aucun échéancier n’a été donné pour la maison des aînés de Mirabel, où des problèmes sont survenus sur le chantier, a appris La Presse.

En tout, 224 postes d’infirmière et d’infirmière auxiliaire pour ces installations ont été ouverts dans les Laurentides et 121 sont toujours vacants, selon Mme Daigneault.

En Montérégie-Ouest, la maison des aînés de Châteauguay doit être prête pour le 20 décembre, selon la présidente par intérim de la section locale 3247 du Syndicat canadien de la fonction publique, Nancy Quenneville. Mais celle de Salaberry-de-Valleyfield ne le sera pas avant l’automne 2023, dit-elle, essentiellement en raison de retards de construction.

Dans plusieurs régions du Québec, 46 maisons des aînés et maisons alternatives comptant 3480 places sont en construction ou en conception. Du nombre, 33 devaient être inaugurées cet automne. Combien le seront vraiment ? Questionnée à plusieurs reprises cette semaine sur le sujet, la Société québécoise des infrastructures est restée évasive. « Nous travaillons toujours avec l’objectif de livrer comme prévu les 33 maisons des aînés correspondant à 2600 places cet automne », s’est contentée de dire le porte-parole Francis Martel.

Des CHSLD déjà dégarnis

S’il est réélu, François Legault veut ouvrir encore plus de ces établissements, a-t-il dit lundi à La Presse. « J’ai de la misère à concevoir qu’on parle d’une phase 2 alors que la phase 1 n’est pas terminée et qu’on est encore à se demander s’il va y avoir assez d’employés », commente la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard.

« On n’est pas contre les maisons des aînés. Ce sont de beaux concepts de milieux de vie modernes. Mais […] on est déjà en manque dans les infrastructures actuelles », affirme la coprésidente du Comité de pratique des médecins en CHSLD, la Dre Sophie Zhang.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La maison des aînés de Châteauguay, qui doit être prête pour le 20 décembre, selon la présidente par intérim de la section locale 3247 du Syndicat canadien de la fonction publique

Le déploiement rapide des maisons des aînés augmente la pression sur un secteur déjà fragilisé, selon Réjean Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). « Il y a un réel danger de déshabiller Pierre pour habiller Paul […] On met de l’avant un projet intéressant. Mais verra-t-on les CHSLD vidés de leur personnel ? », demande-t-il. Mme Quenneville souligne aussi que ce sont les employés ayant le plus d’ancienneté qui iront vers les maisons des aînés, ce qui pourrait fragiliser les CHSLD.

Conscient des défis en ce qui concerne la main-d’œuvre, le MSSS dit déployer plusieurs mesures pour accélérer le recrutement. On se tourne notamment vers l’international. On décloisonne les pratiques. On prévoit aussi une ouverture progressive des maisons des aînés, comme l’a révélé La Presse en mai.

La porte-parole du CISSS de Laval, Marie-Eve Despatie-Gagnon, ajoute que « les programmes de formation accélérés, comme pour les préposés aux bénéficiaires, donnent un sérieux coup de main dans le recrutement ». Le gouvernement avait lancé durant la pandémie un programme pour former en accéléré 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires pour les CHSLD. Le programme est toujours en cours : 1000 nouvelles bourses ont été lancées pour 2022-2023 pour la formation accélérée et 1500 pour la formation classique.

D’ici 2028, 20 264 personnes supplémentaires auront besoin d’être hébergées au Québec, selon le MSSS. Pour le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, il est primordial que les maisons des aînés aient suffisamment de personnel. « S’il n’y a pas plus de personnel compétent, si la qualité et la quantité des soins ne sont pas relevés, on aura exporté le “savoir mal faire” du réseau dans les maisons des aînés, malgré le fait que ces lieux pourraient ressembler un peu moins à une institution », dit-il.