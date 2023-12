(Québec) Les propriétaires de la Ville de Québec verront leur compte de taxes bondir en moyenne de 3,9 % en 2024, une hausse salée jamais vue depuis les fusions de 2002, qui est toutefois moindre que l’inflation ou que celle annoncée dans la métropole.

Ce budget livré dans une « conjoncture économique particulièrement difficile » était attendu de pied ferme dans la capitale. La hausse de l’impôt foncier va représenter 120 $ de plus pour une résidence évaluée à 293 000 $, soit l’évaluation moyenne à Québec.

Les immeubles non résidentiels vont quant à eux subir une hausse de 4,7 %. La Ville s’est empressée de préciser que ces augmentations se situent sous l’inflation de 5,6 %.

« Je suis fier que nous ayons réussi à faire cela en limitant la majoration des charges fiscales résidentielles et non résidentielles sous l’inflation, pour une deuxième année consécutive, en plus de maintenir l’objectif prioritaire de continuer à réduire la dette de la Ville », a réagi le maire de Québec, Bruno Marchand.

La Ville prévoit réduire sa dette pour une neuvième année d’affilée malgré une hausse de 7,4 % de ses dépenses totales. Québec veut toutefois réduire de 24 millions les dépenses de ses « unités administratives ». Des économies sont attendues dans l’entretien et le déneigement des voies de circulation ou encore avec des abolitions de postes.

La dette doit fondre d’un modeste 5 millions en 2024, pour s’établir à 1,53 milliard. Depuis 2016, la dette a baissé de 141,5 millions. Les Montréalais ont quant à eux eu droit à des hausses moyennes d’impôt foncier de 4,9 % et la dette de la Ville doit augmenter de 200 millions.

L’administration Marchand va par ailleurs ajouter en 2024 30 millions à sa réserve d’infrastructures pour changements climatiques. Le maire a annoncé la création de ce fonds l’année dernière avec l’ambition d’atteindre 300 millions en 2028, afin de « faire face au tremblement lié aux changements climatiques ».

Plus de détails à venir.