Longueuil haussera ses taxes foncières résidentielles de 5,8 % en 2024 sur les unifamiliales, afin de compenser les impacts du ralentissement immobilier sur le trésor municipal.

Jeudi matin, la Ville a mis de l’avant une augmentation de 4,9 %, ce qui n’incluait toutefois pas un nouveau « tarif sur la mobilité » de 27 $ par maison unifamiliale.

Au total, la hausse des charges foncières représente une augmentation de 182 $ (ou 5,8 %) pour la maison longueuilloise moyenne.

« Il y a un ralentissement important du marché immobilier qui affecte directement nos revenus [liés aux droits] de mutation qui ont chuté de façon assez brutale cette année », a dit la mairesse Catherine Fournier en conférence de presse à l’hôtel de ville. « On peut ajouter qu’entre 2017 et 2021, les gels de taxes à répétition ont fait en sorte qu’on se prive aujourd’hui annuellement d’un minimum de 19 millions annuellement. »

La mairesse a présenté jeudi un budget local de 537 millions et un budget d’agglomération de 458 millions, qui mettent l’accent sur la sécurité publique et l’environnement.

Les propriétés commerciales de Longueuil verront leur compte de taxes augmenter de 5,9 % en moyenne.

« On fait face à des dépenses qui sont plus fortement en augmentation que le taux d’inflation général », a déploré Mme Fournier. « Nous sommes parvenus par un exercice de priorisation et de compression à faire des économies générales de 33 millions. »