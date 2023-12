Côte-de-Beaupré Des citoyens inquiets pour un « paysage patrimonial »

(Château-Richer) Une poignée de citoyens et de défenseurs du patrimoine dénoncent la construction d’un imposant bâtiment « dans les plus vieilles terres du Québec », non loin de la patrimoniale avenue Royale et du très passant boulevard Sainte-Anne.