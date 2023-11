(Québec) L’ancien ministre péquiste Marcel Léger avait qualifié la construction d’une autoroute de six voies sur les berges du Saint-Laurent à Québec en 1978 de « bêtise du siècle » qui privait les citoyens de l’accès au fleuve.

Quarante-cinq ans plus tard, le gouvernement Legault annonce le lancement d’un concours international pour repenser ce secteur de la capitale. Il se montre même ouvert à l’idée de réduire la largeur de l’autoroute Dufferin-Montmorency.

« C’est un engagement ferme de redonner le fleuve aux citoyens », a lancé vendredi le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julie, entouré du député de Montmorency, Jean-François Simard (à gauche), et du maire de Québec, Bruno Marchand.

Le concours international sera lancé dès la semaine prochaine pour la requalification d’une bande de terre prise entre le fleuve et l’autoroute sur 8 km, de la Baie de Beauport jusqu’au parc de la Chute-Montmorency.

Un jury d’experts va sélectionner trois lauréats en avril prochain. Puis, la population sera consultée sur les trois scénarios. Le président du jury est le paysagiste Bertrand Vignal, de la firme française BASE. C’est cette firme qui a notamment remporté le mandat de réaménager la rive droite du Rhône à Lyon, où une autoroute doit être réduite.

Par le passé, les élus de la CAQ s’étaient montrés timides quant à une transformation de Dufferin-Montmorency en boulevard urbain, comme le demandent unanimement les élus du conseil municipal de Québec.

Mais vendredi, ils ont ouvert la porte à un réaménagement de l’autoroute, et notamment à ce qu’elle passe de six à quatre voies. Actuellement, l’autoroute est conçue pour accueillir plus de 90 000 voitures par jour. Elle en reçoit dans ce secteur de Beauport tout au plus 30 000 par jour, et 18 000 à certains endroits.

« Dans le passé, […] on n’était peut-être pas assez prêts à l’éventualité de transformer ce boulevard en autre chose. Si on est ici aujourd’hui, c’est qu’on est prêts à le faire », a dit le ministre Julien.

Ce projet, présenté comme la phase 4 de la promenade Samuel-de-Champlain, a les mêmes objectifs que ce qui a été réalisé dans l’ouest de la capitale : redonner accès au fleuve aux citoyens, et faire une promenade linéaire pour le vélo et la marche.

Marchand en retrait

Le député caquiste de Montmorency ne cachait pas sa joie. « La plus belle annonce dans ma vie de député jusqu’à maintenant, c’est l’annonce de la phase 4 », a laissé tomber Jean-François Simard.

À sa gauche, le maire de Québec n’affichait pas le même sourire. Bruno Marchand s’est réjoui de l’annonce. Mais elle survient à l’issue d’une semaine particulièrement difficile au cours de laquelle ce même gouvernement l’a dépossédé de son projet de tramway, le remettant entre les mains de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Il a d’ailleurs refusé de répondre à toute question à ce sujet. « Toutes les questions liées à ce projet-là vont être redirigées vers le ministre, a-t-il dit. Vous aurez beau m’en poser cinquante dans les prochains mois, je n’y répondrai pas. C’est une décision du gouvernement, il prend le ballon, ils vont répondre. »

Peut-on croire la CAQ quand elle annonce des projets pour Québec, vu leurs hésitations dans les dossiers du tramway et du troisième lien ? « Je sens l’engagement sincère du ministre et sa volonté d’aller de l’avant » avec le réaménagement des berges à l’est, s’est contenté de répondre le maire.

Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville s’est réjoui du lancement de ce concours, lui qui réclame depuis longtemps que l’autoroute devienne un boulevard urbain. Mais Claude Villeneuve n’a pu s’empêcher de remarquer que le maire semblait ébranlé.

« C’est sûr que c’est humiliant pour le maire et à travers ça pour tous les citoyens de Québec, la séquence. Ce qu’on vit, de se faire retirer le projet, c’est un très dur coup pour tout le monde. Ce n’est pas la fête pour Québec », a lancé M. Villeneuve.

« J’essaye de m’imaginer Jean-Paul L’Allier, Andrée Boucher ou Régis Labeaume se mettre dans cette situation-là, mais je n’y crois pas », a-t-il ajouté.