De fortes pluies depuis vendredi et des précipitations encore prévues pendant quelque jours ont permis à la SOPFEU de contenir tous les brasiers qui étaient encore actifs dans la région de la Baie-James samedi.

Après des semaines de sécheresse, la Baie-James a finalement un répit. De 20 à 30 millimètres de pluie sont tombés par secteurs, apportant une aide bienvenue aux équipes de la SOPFEU toujours sur le terrain.

« Depuis vendredi, il pleut de bonnes quantités donc ça a beaucoup aidé », indique Audrey Marcoux, porte-parole pour la SOPFEU.

Jeudi, de forts vents avaient mené à des évacuations préventives. Des employés d’Hydro-Québec de la centrale La Grande-3 avaient été déplacés en raison de la fumée. Du côté de la communauté crie de Wemindji, sept avions avaient été déployés mercredi et jeudi pour évacuer plus de 200 personnes vulnérables.

La SOPFEU dispose d’environ 150 personnes dans la Baie-James qui faire face aux incendies de forêt historiques qui dévastent la forêt boréale depuis des semaines. Et ce, en plus des aéronefs et de leur équipage, affirme Mme Marcoux.

« C’est très rare qu’on se soit rendu à autant de gens dans la Baie-James, c’est très complexe au niveau logistique », explique-t-elle.

Profiter de la pluie

L’arrivée de la pluie permet à ces employés de faire des avancées importantes dans le but de maîtriser les incendies.

« Du travail est fait pour protéger les bordures de route, les points chauds. Pendant que les feux sont calmes, c’est là qu’on peut faire le plus gros du travail, souligne-t-elle. C’est une période qui est propice pour avancer les travaux. »

Samedi après-midi, la SOPFEU recensait toujours 23 incendies dans la région nordique. Tous les feux combattus par la SOPFEU ont été déclarés contenus.

Une très bonne nouvelle, selon Mme Marcoux. « C’est excessivement rare qu’un feu hors de contrôle, qui devient contenu — c’est-à-dire que la progression est arrêtée temporairement — redevienne hors de contrôle », détaille-t-elle.

De plus, un haut taux d’humidité et des précipitations sont aussi prévus dans les cinq prochains jours. « Donc on est confiant, déclare Mme Marcoux. C’est très positif. »